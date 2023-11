No hay turnos para citas médicas en el IESS en Quito; no hay turnos para emisión de pasaportes en Ecuador

No hay turnos para citas médicas en el IESS, no hay turnos para emisión de pasaportes en Ecuador (Captura)

El servicio del call center para el agendamiento de cita médicas, a través del número telefónico 140, se encuentra operativo al 100%, lo malo es que no hay turnos. Así lo constató Metro Ecuador este 15 de noviembre

Si se requiere una cita médica para Medicina General, no hay para Quito en ninguno de los sectores. Ni si quiera al ingresar a la página web: www.iess.egob.ec hay citas disponibles, como lo anunciaron como nueva medida para reducir los tiempos de esperas.

“Usted puede llamar todos los días para poder ver la disponibilidad de los doctores”, fue la respuesta del operador cuando se le preguntó que cuándo habilitarán una cita médica para medicina general”.

Esto sigue generando malestar y desesperación entre los afiliados que requieren un turno para cualquier tipo de atención.

Laura se atiene en la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe que es una derivación del IESS debido a una enfermedad mental que padece y hace dos días le indicaron que el IESS le eliminó el código para seguir atendiéndose en el centro. “Me indicaron que para poder seguir accediendo al servicio debo volver a pedir un turno en Medicinal General para que el doctor me derive nuevamente al área de psiquiatría de la clínica donde ya estoy por dos años. Sin embargo, cuando llamé a pedir una cita, me dijeron que no hay”, expresó muy preocupada debido a que ella necesita su medicina para su enfermedad.

Tampoco hay turnos para emisión de pasaportes en Ecuador:

En todas las agencias de la capitales de provincia los turnos para pasaportes están copados hasta el 31 de diciembre de 2022. Según el Registro, la emisión de pasaportes en 28 agencias del país alcanza a 2.787 ejemplares diarios y estiman cerrar el año con 561.621 pasaportes entregados. A pesar de las quejas de los usuarios y de la dificultad de conseguir un turno en todas las agencias del país, el Registro Civil dice que solo tiene 8.000 personas que ya pagaron y aún no tienen turno.

A partir de enero de 2023, el sistema indica que los espacios aún no están habilitados.