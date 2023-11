Los años de cárcel que enfrentaría Dani Alves, el brasileño irá a juicio por agresión sexual

Uno de los máximos jugadores del balompié mundial y de la historia de Brasil, Dani Alves, tendrá que enfrentar un juicio por presunta violación a una mujer. El laureado deportista está en prisión preventiva desde el pasado 20 de enero.

Precisamente, en este mes (noviembre) el exCulé cumple 10 meses en recluido en un centro de detención. Los magistrados después de un extenso proceso han definido que las declaraciones de la víctima y de testigos son suficientes para enviarlo a juicio.

Dani Alves irá a juicio por agresión sexual Getty imágenes (Zhizhao Wu/Getty Images)

La pena que podría enfrentar el jugador, en caso de ser hallado como culpable, podría oscilar entre los 8 y 10 años de cárcel. Por supuesto, el proceso previo corresponde a presentar escritos de calificaciones provisionales.

Con esta resolución, se abre un plazo de cinco días para que la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima presenten sus escritos de calificación, último trámite antes de fijar la fecha del juicio.

La chica de 22 años denunció los hechos ocurridos en la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022.

¿Qué dijo la víctima?

“Me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos, y yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé: ‘¿Y si me pone algo en la bebida? ¿Y si le hace algo a mi amiga? Pensé de todo en poco rato”.

Después, ésta admitió que accedió a irse con el jugador, aunque desconocía dónde iba a ir: “Yo en ese momento dije: ‘Seguro que es una puerta hacia la calle, o es una zona VIP u otra zona de la discoteca”. Pero acabó siendo el baño: “Era un lavabo diminuto, era muy enano, sólo tenía un retrete y para lavarte las manos. Allí yo creo que empezó mi shock, no entendía nada e hice como para girarme y él ya había cerrado la puerta. No sé si le puso seguro”.

De esos 17 minutos en los que Alves pasó con la víctima, la joven también denuncia que “me puso en el suelo, yo recuerdo quedarme en shock, no sabía qué hacer allí”, comentó en mayo de este 2023