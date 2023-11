Soledad Padilla aparece en redes sociales y pide a varias militantes de la RC rendir versión respecto a denuncia de acoso contra Jorge Glas

Este domingo 12 de noviembre de 2023, Soledad Padilla, exasistente del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, apareció en redes sociales y explicó las razones por las que lo denunció por acoso. Además, hizo un llamado a varias militantes de la Revolución Ciudadana, entre ellas Luisa Gonzáles, para que den su versión ante Fiscalía.

“Soy Soledad Padilla, esta es mi historia y este es mi rostro. Mucho se ha hablado de mi caso, e ha tergiversado información, intentando construir mentiras en mi contra. Pero no existe nada más poderoso que la verdad”, expresó en un video que fue publicado por la cuenta del actual asambleísta electo Ferdinan Álvarez,y replicado por varios periodistas y cuentas de medios digitales.

Aseguró que trabajó para Glas, desde distintos espacios y desde varias instituciones. También dio a conocer la razón de por qué tardó tanto tiempo en denunciarlo:

“Cuando eres víctima de violencia y estas frente a una relación de abuso de poder tienes miedo, tienes muchísimo miedo. Jorge Glas me decía constantemente que nadie me iba a dar trabajo, que nadie me contrataría. Me decía también que él era lo mejor que le podía pasar en la vida. Me decía que todos a mi alrededor creían que él y yo éramos pareja. Que yo no debía desmentirlo, porque nadie me iba a creer, absolutamente nadie. Me pedía sentarme a su lado en actos oficiales o públicos, y siempre le decía que no, y antes esas negativas se enfurecía”. — Soledad Padilla

Soledad Padilla rompe el silencio en redes sociales. Imagen: @FerdinanAZ87

Padilla también reveló que el exvicepresidente le hacía seguimientos para obtener sus movimientos migratorios, porque siempre quería saber donde estaba. También el cuestionaba el número de personas con las que se había acostado:

“Me dijo incluso que si le hubiera dicho que tenía pareja, todo hubiera sido diferente, incluso sus acosos. Pero para mí no era no, con pareja o sin pareja , era no siempre le dije que no. (...) Me preguntan si tengo miedo, si tengo muchísimo miedo. Pero tengo algo más fuete y poderoso: la verdad. Probaré antes la justicia la verdad”, indicó.

Fiscalía ha convocado a militantes de la Revolución Ciudadana a dar declaración

La Fiscalía General del Estado convocó a Marcela Aguiñaga, Luisa González y Paola Cabezas para que rindan su versión, frente a esto Padilla les hizo un llamado para que asistan y digan la verdad:

“Hoy les pido públicamente y de corazón como mujer, si su lucha es real, les ruego que asistan y digan la verdad. A ti Luisa por todo lo que conversamos y por la violencia de la que tú has sido víctima en esta organización. Te pido acudas a dar tu versión y no me falles a mí y a todas las mujeres víctimas de violencia”, señaló.