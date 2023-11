Vía Alóag - Santo Domingo: Prefecturas se pronuncian tras reclamos del alcalde Wilson Erazo

Tras las declaraciones del alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, en donde se refería al estado de la vía Alóag - Santo Domingo, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y la de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, se pronunciaron.

En la sesión del Concejo Municipal del 7 de noviembre Wilson Erazo indicó que no es posible que en la vía se siga por más de 20 años pagando el peaje y no pase nada respecto a la ampliación. Además, colocó un ultimátum al señalar que si no se tomaban acciones por parte de las Prefecturas se iba a dejar de cobrar peaje.

Ante ello, la perfecta de Santo Domingo, Johana Núñez, indicó que las declaraciones efectuadas por el alcalde son desafortunadas y que es “lamentable que se arrogue atribuciones que no las tiene y, lo que es más grave, emita de manera ligera llamados a generar el caos y el desorden”.

En un comunicado, Johana Núñez expuso varios puntos en donde explicó la situación actual de la vía Alóag - Santo Domingo y finalizó calificando las declaraciones de Erazo como “sesgadas que solo demuestran desconocimiento y fines politiqueros”.

Pronunciamiento de la prefecta de Santo Domingo, Johana Núñez, tras las declaraciones del alcalde Wilson Erazo sobre la vía Alóag Santo Domingo.

Somos una Provincia de Paz . Gracias a @PaolaPabonC y @pabelml . Paola Pabón y Pabel Muñoz por el apoyo para Nuestra Provincia. @WilsonErazo_SD. Al Cuerpo de Bomberos 🚒de Pichincha y Santo Domingo. Juntos por el bienestar de la Provincia Santo Domingo de los Tsachilas. pic.twitter.com/q76k1y4KlL — Johana Nuñez (@johanaprefecta) November 8, 2023

Por su parte, la perfecta de Pichincha, Paola Pabón, tachó de irresponsable hablar del retiro del peaje sin conocer el estado del contrato. Indicó que actualmente se están construyendo obras de ampliación en algunos kilómetros de la vía. “Podrá ser usted muy técnico y muy valiente pero bastante desinformado”.

Señor alcalde @WilsonErazo_SD, es una irresponsabilidad hablar del retiro del peaje sin conocer el estado del contrato.

La recaudación del peaje estaba comprometida para el pago del contrato de la ampliación y mantenimiento de la vía del año 2007, dichos pagos se efectuaron… pic.twitter.com/I8UH6FrVXs — Paola Pabón (@PaolaPabonC) November 7, 2023

De igual forma, Wilson Erazo anunció hoy que mantuvo una reunión con dirigencias de la transportación para “analizar las medidas a tomar frente al abandono de la ampliación de la vía Alóag - Santo Domingo”.