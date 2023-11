“Si no van a ampliar la Alóag - Santo Domingo se dejará de cobrar peaje”: alcalde Wilson Erazo se pronuncia por mal estado de la vía

El alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, se refirió en la sesión ordinaria del Concejo Municipal realizada este 7 de noviembre al estado de la vía Alóag - Santo Domingo. El burgomaestre señaló que no es posible que la vía lleve más de 20 años en trabajos de ampliación y que aún no se concrete la obra.

“Tanto accidente y no es posible que la vía siga por más de 20 años pagando su peaje y no pase nada. Desde mi posición, con mi responsabilidad como alcalde en las próximas 48 horas si no van a ampliar la Alóag - Santo Domingo, se dejará de cobrar el peaje. Este es un pedido que voy a hacer como alcalde de Santo Domingo”.

— Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo.