Tragedia después de la Copa Libertadores, hincha de Boca se suicidó por la derrota

La final de la Copa Libertadores tuvo los dos lados de la moneda. Fluminense alcanzó su primera presea de esta magnitud, mientras que Boca Juniors volvió a probar el sabor de la derrotar y sus hinchas pagaron los platos rotos.

Además de las historias de personas que se endeudaron y vendieron sus bienes preciados para llegar a Rio de Janeiro, también existió un caso que provocó luto en la hinchada xeneize y amantes del ‘Deporte Rey’.

La tarde de este domingo 05 de noviembre se conoció que un joven se suicidó después de la caída del club argentino en el Maracaná por 1-2.

Sucedió en Argentina.



Hincha del Club Boca Juniors se SU1CID4 por no soportar la derrota de su equipo.



La madre llorando relata que le encontró sin vida en su cama.

Antes de su acción, transfirió todo a su hermano.



SIN PALABRAS. EL FÚTBOL ESTÁ DE LUTO.pic.twitter.com/O6JW6FPpRG — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 5, 2023

Palabras de su madre

“Era un fanático, era re fanático de Boca. Si perdía él estaba mal, se ponía mal, estaba triste, se daba piñas. Él decía que no podía perder, que Boca era lo más grande”, dijo Verónica, su madre, en un ataque de llantos y nervios, en la puerta de su casa en el barrio Don Orione de Claypole.

“Boca es una basura porque a mi hijo me lo mataron. Por ellos se mató mi hijo. Por Boca. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador ni nadie que a mí me dé el pésame”, agregó la señora.

Se desconoce el método que usó el hombre de 23 años para acabar con su vida, solo se sabe que previo al partido deposito todo su dinero a su hermano.