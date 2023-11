Sofia Coppola: “Esta es una historia sobre Priscilla y cómo se convirtió en quien es”

En “Priscilla”, de la directora Sofia Coppola, una adolescente y una estrella del rock se enamoran y se casan. El drama biográfico se basa en las memorias de 1985 “Elvis y yo” de Priscilla Presley y narra el encuentro de la joven Priscilla Beaulieu con el icono del rock and roll Elvis Presley y cómo su relación se convirtió en legendaria.

La literatura no ha dejado de influir en la obra cinematográfica de Coppola. Su ópera prima se inspiró en la novela de Jeffrey Eugenides “Los suicidios de la virgen”, de 1993. Del mismo modo, “The Beguiled” es una adaptación de una novela de Thomas P. Cullinan, publicada en 1966. Estos ejemplos subrayan la profunda conexión entre cine y literatura, especialmente en las creaciones de Coppola. Coppola ha dirigido, entre otras, “On the Rocks”, “The Virgin Suicides”, “Marie Antoinette”, “Somewhere”, “The Bling Ring” y “The Beguiled”.

En una conversación con Metro en Los Ángeles, Coppola explicó que las memorias de Presley le inspiraron para adaptarlas al cine.

P: ¿Por qué decidió hacer esta película?

- Cuando leí “Elvis y yo”, lo hacía por diversión. Luego me conmovió mucho su historia y lo cercana que era. No creía tener nada en común con su experiencia. Pero hablaba de ser una niña nueva en el colegio, del primer beso, de entrar por primera vez en la habitación de un chico o de ser madre. Podía conectar con estos temas universales, pero en este entorno realmente loco de Memphis Graceland de Elvis. El libro fue para mí una divertida lectura de vacaciones. Recuerdo que me lo llevé de viaje varias veces y mi hija Cosi me decía: “¿Sigues leyendo este libro? Podía ver cómo la obra de Priscilla podía ser una película. Cuando lo lees, te sientes parte de sus experiencias. Por ejemplo, describe la primera vez que entró en la habitación de Elvis, lo grande que era la cama y cómo pensó en todas las mujeres que habían estado allí antes. Ya es bastante intimidante estar en la habitación de un tío normal por primera vez... ¡y ahora imagina que el tío es Elvis!

P: ¿A qué retos se enfrentó durante el rodaje?

- Recreamos Graceland en Toronto en un escenario y nunca había rodado enteramente en un escenario. Fue muy complicado. Rodamos en Toronto en 30 días, y tuvimos que encajar tanto de su vida y tanto en ese tiempo. Pero fue genial. Teníamos la casa alemana justo al lado del salón y el dormitorio de Graceland. Íbamos de un lado a otro. Cuando Priscilla llamó la atención de Elvis Presley, él tenía 24 años y ella 14. La pareja se casó en 1967, tuvo una hija llamada Lisa Marie y finalmente se separó en 1972. Esta es la historia de Priscilla y de cómo llegó a ser quien es.

Lo más difícil del proyecto fue editar los momentos de la pareja que me gustaban. Creo que todos los recuerdos de Priscilla son importantes. Si hubo algo que me atrajo a contar esta historia fue imaginar cómo debió de ser para ella crecer en el mundo de Elvis. La película está contada a través de sus ojos.

P: ¿Le sorprendió la historia de Priscilla Presley?

- Estaba leyendo un libro de memorias de Priscilla Presley y nunca esperé involucrarme tanto en él. Me di cuenta de lo poco que sabía de ella. Su historia me sorprendió y me conmovió. Sentí una conexión con la forma en que detalló su viaje de niña a mujer independiente, especialmente dadas las circunstancias únicas en las que se encontró. No sabía que había ido al instituto mientras vivía en Graceland. Su historia ofrece una profunda reflexión sobre las experiencias de la generación de mi madre y los retos universales a los que se enfrentan todas las chicas, pero la narración de Priscilla se desarrolla en un entorno tan particular. Además, me cautivó la inmersión en los años sesenta, una época rica en arte popular americano.

P: ¿Cuáles fueron los retos a la hora de adaptar el libro y retratar a una persona real y famosa en la pantalla?

- Fue un nuevo reto para mí, ya que nunca había interpretado a un personaje que estuviera vivo, así que lo tuve muy presente a la hora de explorar la historia, al tiempo que tenía que asegurarme de que Priscilla sintiera que ésta representaba su historia. Un gran reto era no tomar la esencia de la vida de alguien que está vivo, pero al mismo tiempo hacer la película que yo quería.

P: ¿Por qué le gusta sentirse obligada a hacer películas sobre chicas adolescentes?

- Porque no se las aprecia y porque son sensibles a esa edad. Sentía que no había muchas películas con chicas adolescentes que me parecieran cercanas o bonitas. Creo que las adolescentes se merecen algo bello y poético.

P: Parece que reduce la presencia de Elvis en la película.

- Sentí que necesitaba equilibrarlo. Estamos contando la historia de Pricilla y él está ahí como su otra mitad, pero ella es el personaje principal. Quería mostrar la luz y la oscuridad de su relación y tenerlo en cuenta sin dejar que él dominara la historia de ella.

P: ¿Por qué cree que tardó tanto en explorar la vida de Elvis desde la perspectiva de Priscilla?

- Me tropecé con su libro y me sorprendió. Supongo que la gente necesitaba estar preparada. Creo que estamos en un momento cultural en el que la gente está un poco más abierta a las historias de mujeres. Nos sorprendió lo poco que sabíamos de ella siendo la mitad de una pareja tan famosa y sabiendo tanto de él.

P: ¿Qué espera que se lleve el público de esta historia de madurez?

- La importancia de ser fiel a uno mismo. Nunca es demasiado tarde para encontrar la verdad y el sentido de uno mismo.

