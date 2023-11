Los resultados toxicológicos de Mathew Perry

A menos de ocho días del terrible fallecimiento de la estrella de Friends, Matthew Perry, se han revelado los resultados de los primeros estudios toxicológicos que se le realizaron al cuerpo del actor estadounidense tras su muerte.

Matthew Perry: los primeros resultados toxicológicos

Según información de TMZ, se reveló que no se encontraron drogas ilegales en el sistema del actor. Sin embargo, no es posible determinar la causa de muerte con los resultados actuales hasta que se conozca el dictaminen forense que se obtiene de la autopsia. De acuerdo con los primeros informes, al momento que las fuerzas de la ley hallaron el cuerpo del protagonista de la sitcom de la década de los noventa no se encontraron drogas ilegales en el interior del apartamento, pero sí medicamentos recetados que estaba identificados.

Matthew Perry captado por paparazzis (Paola Hernández)

Aunque los primeros resultados de las pruebas toxicológicas revelaron que al momento de su muerte no se encontraron rastros de drogas como fentanilo o metanfetamina, la policía del condado de Los Ángeles aplazaron hasta que se finalice la detallada investigación que se está realizando para determinar si la causa de muerte tiene relación con el consumo de medicamentos controlados, situación que se aclarecería con exámenes más profundos.

Años atrás, a través de sus memorias, el mismo Matthew reveló que tuvo que recurrir a traficantes de medicamentos ambulantes, luego que los opiáceos que le habían recetado no eran suficientes para calmar su dolor.

La causa de muerte de Matthey Perry sigue en espera

Luego de darse a conocer el primer dictamen de las pruebas iniciales, las autoridades decidieron aplazar el término para determinar la causa de muerte, algo que podría llevar semanas. Sin embargo, algunas personas que lo conocieron afirman que el actor se encontraba limpio al momento de su muerte.

En ese sentido, las autoridades quieren descartar la presencia de los medicamentos controlados, ya que las condiciones del deceso no son claras.