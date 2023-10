Álex Aguinaga denunció que está sufrió ataque cibernético donde ha sido víctima de extorsión.

El exfutbolista, Álex Aguinaga denunció que fue víctima de un ataque cibernético, desde su cuenta oficial de Instagram. Señaló que estarían intentando extorsionarlo.

“Hola a todos. No es un momento grato. Estoy sufriendo de un ataque cibernético están usando imágenes y videos trucados para extorsionarme”, dijo Aguinaga mediante un video selfie.

La publicación la hizo mediante las historias de Instagram, red social donde cuenta con casi cerca de 40 mil seguidores.

“En realidad no es un tema menor, pero nada más quería comentarles a todos ustedes si es que algún mensaje, tengan cuidado al abrirlo. No sea que vaya a ser un virus o alguna cosa así. A todos nos ha pasado una vez, ahora me tocó a mí. Un abrazo para todos buen día”, agregó.

Álex Aguinaga denunció que sufrió ataque cibernético donde es víctima de extorsión. pic.twitter.com/S3izy7mhAk — Metro Ecuador (@MetroEcuador) October 29, 2023

Álex Darío Aguinaga Garzón, conocido simplemente como Álex Aguinaga, es un exfutbolista ecuatoriano. El histórico ‘10′ ecuatoriano jugó 161 encuentros con la escuadra azul y roja y marcó 41 tantos.

A mediados de 1989, fue contratado por el Necaxa, con lo que inició un romance que duraría 14 años. Con los rayos ganaría una gran cantidad de títulos nacionales e internacionales.

Posterior a que culminó su carrera se desempeñó como técnico y también en le mundo periodístico como comentarista en la cadena televisiva Fox Sports México.