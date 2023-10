Fortaleza vs Liga de Quito: Sectores de Quito que no tendrán luz a la hora del partido

Quito vivirá una final de la Copa Sudamericana entre Fortaleza y Liga de Quito con apagones en el país, debido a la escasez de energía eléctrica por la sequía en los ríos de la Amazonía, donde están las principales centrales hidroeléctricas.

[ Cronograma de apagones en Quito para este 28 de octubre ]

La Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) dio a conocer la programación de los cortes de luz programados para este 28 de octubre. Son cuatro horas de apagones, con horarios diferentes en los sectores de la capital. Pero hay unos en específicos que no tendrán el servicio durante los 90 minutos de cotejo.

[ Ya está el cronograma de apagones en Quito para el domingo 29 de octubre ]

La gran final Sudamericana se disputará el sábado 28 de octubre a las 15:00 (hora de Ecuador) en el estadio Domingo Burgueño Miguel, en Punta del Este, en Uruguay.

De 14:00 a 16:00

LULUNCOTO:

LA RECOLETA, LOS ANDES, MEXICO FORESTAL ALTA, LA RECOLETA, LULUNCOTO, PIO XII, S.JOSE DE MONJAS.

CHIMBACALLE:

CALZADO 1 MAYO, CHAHUARQUINGO, CHIMBACALLE, CLEMENTE BALLEN, DOSCIENTAS CASAS, EL CAMAL, FERROVIARIA BAJA, FERROVIARIA MEDIA CHIMBACALLE, FORESTAL ALTA, FORESTAL BAJA, LOS ANDES, MEXICO, PIO XII, S.JOSE DE MONJAS 20 DE MAYO, ALEGRIA N 1, CHAHUARQUINGO, CHIMBACALLE, DOSCIENTAS CASAS, EL CAMAL, EPLICACHIMA, FERROVIARIA ALTA, FERROVIARIA MEDIA, FORESTAL BAJA, FORESTAL MEDIA, LOS ANDES, LOTIZ QUINGAIZA, VERTIENTES UN AB CHAHUARQUINGO, CHIMBACALLE, FORESTAL ALTA, FORESTAL BAJA, FORESTAL MEDIA, LOTIZ QUINGAIZA, PIO XII, VERTIENTES UN AB

ESCUELA SUCRE:

VIRGEN DEL CONSUELO, TELEANDINA SANTO DOMINGO, CALLE SUCRE Y GUAYAQUIL LA RECOLETA, SAN SEBASTIAN, SANTO DOMINGO, LA RONDA.

LA MARIN:

SAN BLAS GONZALEZ SUAREZ, LA TOLA, SAN MARCOS LA TOLA, SAN BLAS LA GRANJA, LA REPUBLICA, LAS CASAS, LAS CASAS BAJO, MARIANA DE JESUS LA GASCA, LA PRIMAVERA, LAS CASAS, PAMBACHUPA, PROTEC. BELISARI, S.CLARA S.MILLAN.

BELISARIO QUEVEDO:

LA GRANJA, LA REPUBLICA, LAS CASAS, LAS CASAS BAJO, MARIANA DE JESUS LA GASCA, LA PRIMAVERA, LAS CASAS, PAMBACHUPA, PROTEC. BELISARI, S.CLARA S.MILLAN CDLA UNIVERSITARIA, LA COLON, LA GASCA, LAS CASAS BAJO, MIRAFLORES BAJO.

GRANDA CENTENO:

COLINA PICHINCHA, GRANDA CENTENO, I­AQUITO ALTO, NINGUILLA, PROTEC. COCHAPAMBA, PROTEC. RUMIPAMBA, QUITO TENIS G.C, S.GABRIEL, TENNIS CLUB GRANDA CENTENO, RUMIPAMBA, S.GABRIEL, VOZ DE LOS ANDES LA CAROLINA, LA REPUBLICA, MARIANA DE JESUS, RUMIPAMBA, S.GABRIEL, VOZ DE LOS ANDES.

GUALO:

BUENOS AIRES, EL EDEN, HOSPITAL SOLCA, JARDINES DEL INCA, JULIO MATOVELLE, PROTEC.JIPIJAPA, S.FELIPE, S.ISIDRO INCA, S.MIGUEL AMAGASI, UNION Y PROGRESO BELLA AURORA, CANDELARIA No 1, CIUDAD ALEGRIA, EL INCA, LA DELICIA, LLANO CHICO CABC, PROFES MUNICIPALES, S.JUAN LOMA N 1, SIERRA HERMOSA BARRIO CENTRAL C., BONANZA, CANDELARIA No 1, CANDELARIA No1, CASA TUYA, CENTRAL, EL CAJON, EL CARMEN #2, EL CLAVEL, EL INCA, LA DELICIA, LA LIBERTAD, LANDAZURI, LLANO CHICO CABC, LOS DOS PUENTES, PAREDES, REDIN # 2, S.JUAN LOMA ALTO, S.JUAN LOMA BAJO, S.JUAN LOMA N 1, etc. ALVAROPAMBA, CENTRAL, GUALO, JARDINES DEL INCA, LA DOLOROSA, LA LIBERTAD, LA TOLA ALTA, LAS BROMELIAS, PROTEC.BELLAVISTA, PROTEC.JIPIJAPA, S.JOSE DE COCOTOG, S.MIGUEL, STA.ANA, STA.ROSA DE VALLE, YURA AL PALOMA.

MIRAFLORES:

COND.S.PICHINCHA, EL ARMERO, LA GASCA, MIRAFLORES, MIRAFLORES BAJO, PAMBACHUPA, PROTEC. BELISARI, PROTEC. SAN JUAN CDLA UNIVERSITARIA, COND.S.PICHINCHA, LA GASCA, MIRAFLORES, PAMBACHUPA AMERICA, COND.S.PICHINCHA, GONZALEZ SUAREZ, LA CHILENA, LA INDEPENDENCIA, LARREA, MIRAFLORES BAJO, SAN JUAN.

CAROLINA:

BATAN BAJO, BELLAVISTA, BENALCAZAR CD, GONZALES SUAREZ, LA PAZ, P.LA CAROLINA BATAN BAJO, GONZALES SUAREZ, LA PAZ, LA PRADERA BATAN BAJO, LA PRADERA, LA REPUBLICA, P.LA CAROLINA BATAN BAJO, LA COLON, LA PAZ, LA PRADERA, LA REPUBLICA.

SAN PABLO:

1RO MAYO MONJAS, ALMA LOJANA, BELLA MARIA, EL GUABO, ESTA. RADAR SUR, JARDIN DEL VALLE, LAS ORQUIDEAS, PROTEC.MONJAS, SANTA LUCICIA 2.

ALANGASÍ:

CHINCHIN LOMA, LA CONCEPCION, LOMAS DE LA CONCEPCION 4 DE OCTUBRE, ALOFICO, ANGA ALTO, CHACHI, COMITE 4 DE OCTUBRE, EL BATAN, EL MARCO, EL ROSARIO, GUALLARA, INGA, LA CONCEPCION, NINIO JESUS, PATICHUBAMBA, S.AGUSTIN, S.ALFONSO, S.ELIAS, S.ELIAS - PIN, S.FCO.DE ALPAUMA, S.FCO.DE YIRA, S.JUAN DE TOL, etc. COMITE 4 DE OCTUBRE, LA CONCEPCION, LOMAS DE LA CONCEPCION, PATICHUBAMBA, S.FCO.DE ALPAUMA, S.JUAN DE LA TOL, STA. TERESA, VALENCIA.

IÑAQUITO:

LA CAROLINA, P.LA CAROLINA LA CAROLINA, LA REPUBLICA BATAN BAJO, INIAQUITO BENALCAZAR CD, P.LA CAROLINA.

DIEZ NUEVA:

JULIO MORENO D., LA FLORESTA, LA VICENTINA, LAS ORQUIDEAS, SANTA LUCICIA 2 JULIO MORENO D., LA FLORESTA, MARISCAL SUCRE, SANTA LUCICIA 2 GUAPULO, LA COLON, LA FLORESTA, MARISCAL SUCRE LA COLON, LA FLORESTA, LA PAZ, MARISCAL SUCRE AUQUI CHICO, CENTRAL, CERRO ILALO, CERRO NEGRO, CUNUNYACU, EL LIMONAR, INECEL, LA CERAMICA, LA DOLOROSA, LA MUELA, LA PRAGA, LA PRIMAVERA, LA VAQUERIA, LA VINIA, LEOPOLDO CHAVEZ, LOMAS DE CUMBAYA, LUMBISI, PACHOSALAS, ROJAS, RUMIHUAYCO,

TUMBACO:

AUQUI CHICO, CENTRAL, CERRO ILALO, CERRO NEGRO, CUNUNYACU, EL LIMONAR, INECEL, LA CERAMICA, LA DOLOROSA, LA MUELA, LA PRAGA, LA PRIMAVERA, LA VAQUERIA, LA VINIA, LEOPOLDO CHAVEZ, LOMAS DE CUMBAYA, LUMBISI, PACHOSALAS, ROJAS, RUMIHUAYCO, etc. S.ANA MANGAHUANT; CHICHE; STA.RITA; ROSALES MANAGHUA; S.LUIS; S.EL AVION; S.MARTA MANGAHUA; S.FRANC CHUROLOM; S.BLAS; S.JOSE; STA.ROSA; NAPOLES MANGAHUA; ARRAYANES MANGAH; S.JOSE DE PUEMBO; S.ANA MANGAHUANTAG; PUEMBO CABECERA; S.PEDRO DE CHICHE; LA CRUZ DE PUEMBO; BUENA ESPERANZA ALCANTARILLA, CASACHUPA, CASHALOMA, CENTRAL TABABELA, CHAUPI MOLINO, CHICHE, EL ARENAL, EL CARRIZAL, LA ISLA OYAMBARO, LA MORITA, LA TOLITA, OLALLA, OYAMBARO, PLAZAPAMBA, PRIMAVERA CENTRO, S.ANTONIO, S.BLAS, S.FRANCISCO 1, S.FRANCISCO 2, etc. ALCANTARILLA, BUENA ESPERANZA, CHIVIQUI, EL ARENAL, EL CARRIZAL, LA CERAMICA, LA MORITA, LA VINIA, LAS ACACIAS, LEOPOLDO CHAVEZ, PLAZAPAMBA, RUMIHUAYCO, S.BLAS, S.PEDRO DE CHICHE, SAUCE, STA.ANA, STA.ROSA, TOLA GRANDE, TOLAGASI, TUMBACO CABECERA.

LOS BANCOS:

PALUPE; VIASTA HERMOSA; NANEGALITO; PARAGUAS; SAN VICENTE; CARTAGENA; GUALEA CRUZ; SAN JOSE; LA VICTORIA; PACHIJAL; LA DELICIA; S.JOSE DE BELLAV.; TULIPE; ANOPO; SAHUANGAL; BUENOS AIRES; MIRAFLORES; LA ARMENIA; STA.TERESITA; PACTOLOMA; STA. ELENA; MINDO; EL PARAISO; S.JOSE DE GALOS; INGAPI; EL PORVENIR; GUALEA; PACTO; GARCÍA MORENO (LLURIMAGUA) MERIDIANO; CARTAGENA; BELLAVISTA; CHACAPATA; LA DELICIA; PLAYA RICA; LA PERLA; STA. MARIANITA; PALMITAPAMBA; NANEGAL; NANEGALITO; MINDO LAS GOLONDRINAS; MASHPI; PACHIJAL; GARCÍA MORENO (LLURIMAGUA); SAN MIGUEL DE LOS BANCOS , CABECERA CANTONAL; PUERTO QUITO, CABECERA CANTONAL; PEDRO VICENTE MALDONADO, CABECERA CANTONAL.

PEREZ GUERRERO:

LA COLON, MARISCAL SUCRE, S CLARA S.MILAN CDLA UNIVERSITARIA, LA GASCA, LAS CASAS BAJO, MARISCAL SUCRE, MIRAFLORES BAJO, S CLARA S.MILAN EJIDO, LA COLON, LARREA, MARISCAL SUCRE, S CLARA S.MILAN AMERICA, LARREA, S CLARA S.MILAN, SAN JUAN.

EUGENIO ESPEJO:

ALLPALLACTA, AYMESA, EJERCIT NAC 2ETP, EJERCITO NACIONAL, LA ECUATORIANA, LA MERCED, LAS ORQUIDEAS, MUYULLACTA, NINALLACTA, PACARILLACTA, PUEB SOLO PUEB, QUILLALLACTA, S.FRANCISCO SUR, SALVADOR ALLENDE HEMISFERIO SUR, LA ECUATORIANA, LA INDEPENCIA, LA MERCED, LOS CONDORES, LOS PEDESTALES, MANU.SAENZ (M.S.), NV HORIZONTE SUR, PROTEC. ECUATORIANA, PROTEC. GUAMANI, S. TOSPAMBA, S.ALFONSO, S.FRANCISCO SUR, STA-ANITA DE SU, TURUBA.MONJA BEV, TURUBAMBA DE MONJAS, TURUBAMBA MONJAS 2 DE FEBRERO, ALLPALLACTA, HUAYRALLACTA, LA ECUATORIANA, LA MERCED, LAS ORQUIDEAS, NINALLACTA, S.FRANCISCO SUR 2 DE FEBRERO, 23 DE MAYO, CDLA. GATAZO, CHILLOGALLO, COMBATIENTES, COND. LAS CUADRAS, EL COMERCIO, EL GIRON I, LA MERCED, LAS ORQUIDEAS, MARISCAL AYACUCHO, S.FRANC HUARCAY, SANTA RITA, STA BARBARA BAJA, TURUBAMBA ALTO 2 DE FEBRERO, BUENAVENTURA, CAMILO PONCE, CELAUR, CHILLOGALLO, COLINAS DEL SUR, EL GIRON I, EL TRANSITO, EUGENIO ESPEJO, LA ESTANCIA, LA INDEPENCIA, LA LIBERTAD, LA MERCED, LIBERTAD, MARISCAL AYACUCHO, MONTE OLIVOS, NUEVA VIDA, PROTEC. CHILLOGALLO, PROTEC. ECUATORIANA.

EL OBRAJE (MACHACHI):

ROMERILLOS, LA LIBERTAD, ALPINA, SAN FRANCISCO DE MARISCAL, MACHACHI, ALOASI.

Final de la Sudamericana

Los últimos 90 minutos de la Copa Sudamericana darán a conocer este sábado en la ciudad de Punta del Este al nuevo campeón en una final que pondrá cara a cara al ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria de Quito y al brasileño Fortaleza.

Campeón en 2009 de la Copa Sudamericana, Liga de Quito intentará quedarse nuevamente con un trofeo que levantó de la mano del entrenador Jorge Fossati y con Claudio Bieler y Edison Méndez como figuras.También buscará sumar la quinta estrella a su escudo tras también ganar una Copa Libertadores y dos ediciones de la Recopa Sudamericana.

Alineaciones probables

Liga de Quito: Alexander Domínguez; José Alfredo Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñónez; Mauricio Martínez, Lucas Piovi; Renato Ibarra, Sebastián González, Jhojan Julio y Paolo Guerrero.

Fortaleza: Joao Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Ze Welison, Caio Alexandre; Yago Pikachu Tomás Pochettino, Guilherme y Juan Martín Lucero.