Se eleva a 22 muertos en Estados Unidos por un tiroteo; el sospechoso se dio a la fuga

En esta imagen difundida por el Departamento de Policía del condado Androscoggin se ve a un hombre armado no identificado que apunta su fusil (AP)

Un hombre mató a tiros a 22 personas en un local de bolos y en un bar de Lewiston, Maine, (Estados Unidos) este miércoles por la noche, sumiendo en caos a la segunda ciudad más grande del estado.

El sospechoso seguía prófugo, y las autoridades ordenaron a los residentes y propietarios de negocios que permanecieran en interiores, fuera de las calles.

URGENTE: Número de personas baleadas en Lewiston, Maine, en Estados Unidos, asciende a 80 o más. Ya han muerto 22 personas. El tirador sigue prófugo y dispara a cualquier ciudadano que vea frente a él. pic.twitter.com/HxMHDH1aQl — Radio Dinámica Ecu 🇪🇨 (@RadioDinamicaE) October 26, 2023

Dos funcionarios policiales dijeron a The Associated Press que decenas de personas también habían resultado heridas. Los funcionarios no estaban autorizados a discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y hablaron con la AP bajo condición de anonimato.

La policía de Lewiston dijo en una publicación anterior en Facebook que estaba atendiendo un incidente de tirador activo en Schemengees Bar and Grille y en Sparetime Recreation, un local de bolos ubicado a unos 6,4 kilómetros (4 millas) de distancia.

🇺🇸 #EEUU | #ÚltimaHora Tiroteo masivo en Maine, Estados Unidos:



De momento, confirman 16 muertos y 50 personas baleadas por el ataque perpetrado por un tirador que está prófugo.

Sigue @EsNoticiasSV para más. pic.twitter.com/TUKoJ6oIaD — ES Noticias (@EsNoticiasSV) October 26, 2023

La oficina del sheriff del condado de Androscoggin publicó dos fotos del sospechoso en su página de Facebook en las que se veía a un hombre armado entrando en un establecimiento con un arma alzada al hombro.

En las imágenes publicadas en redes sociales por la oficina del alguacil del condado de Androscoggin, donde se encuentra Lewiston, se puede ver a un hombre con un fusil de asalto entrando en una bolera.

Las autoridades pidieron a la población que envíen cualquier información relevante sobre el sospechoso a la dirección de correo dispatch@androscoggincountymaine.gov.

Según los medios locales, se ha informado de disparos en varios locales de la zona, entre ellos una bolera, un restaurante y una tienda de la cadena Walmart.Lewiston es la segunda ciudad más grande del estado, con unos 36.000 habitantes.

Con información de AP y EFE