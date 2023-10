El detrás de la muerte del hombre que vio la película: “El Exorcista”

El pasado 6 de octubre de 2023 llegó a la pantalla grande la película de terror: “El Exorcista”. Desde que salió el tráiler, tuvo una gran aceptación por parte de los usuarios, posicionándose como una de las películas más terroríficas, tanto así, que hace poco un hombre falleció después de ver la producción.

El hecho ocurrió en Perú, Distrito de San Juan de Lurigancho. Con información de la Policía Nacional de Perú se dio a conocer que el hombre no estaba acompañado. Cuando la función terminó, los presentes se percataron que había un individuo que no salió de la sala y al regresar notaron que no se movía.

Un mal congénito podría ser la causa de muerte. (Captura de pantalla)

Según información del medio de comunicación “Correo del Sur” el hombre tenía aproximadamente 65 años.

“Los agentes policiales no descartan que se trate de un mal congénito y que un paro cardíaco haya sido la causa fulminante para el deceso de esta persona. Inicialmente se pensó que se trataba de un posible suicidio, pero esto se descartó al no encontrarse rasgos de que la persona haya atentado contra su vida”, escribió.

Los familiares llegaron al lugar donde ocurrió. Levantaron el cadáver y lo trasladaron a la morgue de Lima para determinar la verdadera causa de muerte.

Son varios los usuarios en redes sociales que confirman que la película es bastante buena y que causa terror: “la película es muy fuerte, a mí se me acalambró el cuerpo”, escribió un internauta. Son varias las teorías, sin embargo, no se puede afirmar que la causa de muerte del hombre fue la película. Se esperan datos oficiales para conocer la verdadera razón tras su fallecimiento.

¿De qué trata la película?

“El exorcista: creyentes” es la secuela directa de la clásica película “El Exorcista”, en esta ocasión se desarrolla la historia de Victor, que después de la muerte de su esposa embarazada en el terromoto de Haití, se encarga de educar a su hija solo. Angela y su amiga Katherine regresan tres días después de haber desaparecido en el bosque sin recordar nada de lo sucedido, punto clave donde se desata una serie de eventos terroríficos.