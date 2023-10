“Basta, es un ser humano”: mujer salvó a ladrón que sea linchado en Quito

Este viernes 20 de octubre se viralizaron las imágenes donde un supuesto ladrón se enfrentaba a la ira popular en el centro de Quito. En la corta grabación se aprecia cómo los habitantes de este sector intentan golpear con tablas de madera al antisocial.

[ Quito amanece con balacera, enfrentamiento con policías se dio en Carapungo por robo de cajero automático ]

Según reseñan en perfiles de X (Twitter), el delincuente habría estado armado y se dedicaba a robar a transeúntes de esta zona. Cansados de esta modus operandi, quisieron tomar justicia por mano propia pero una mujer en particular evitó el desahogo de ira.

Una fémina, tal y como aparece en las grabaciones, evitó que sigan golpeando al infractor. Ella justifica que ya fue suficiente y que se trata de una persona, que no debe tener un comportamiento tan violento con el presente.

Mujer evitó linchamiento en Quito Captura de pantalla

Reacciones

Por supuesto, los usuarios no aceptaron la actitud de la mujer. Para los internautas, la posición demuestra un hecho que no debería existir con este “tipo de personas” en respuesta a los actos violentos que cometen.

“Ah, él si es ser humano y cuando nos roban y nos ponen un arma en la cabeza, unos corremos con la suerte de salir vivos de esas situaciones pero otros no lo logran, entonces nosotros no somos humanos. No entiendo la gente que romantiza la delincuencia y defienden a los ladrones”, escribió una usaría de X.