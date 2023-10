El final de “Fear the Walking Dead”

“Fear the Walking Dead” nos lleva al final del apocalipsis zombi, donde hemos visto una civilización derrumbada y todo va mal. Como compañera de “The Walking Dead”, los creadores de esta serie sentían la inmensa responsabilidad de hacerle justicia. Michael E. Satrazemis es el productor ejecutivo de “Fear the Walking Dead” y ha estado con la serie desde sus inicios.

“Ahora que la serie está llegando a su fin, pienso en aquella primera temporada en la que todo el mundo nos decía que no nos emocionáramos tanto y que rebajáramos nuestras expectativas. Pero ese fue el epicentro de todo. Fue mucho antes de que nadie dijera que éramos cool y mucho antes de que hubiera grandes índices de audiencia. Había muchos ojos afines. Mirando a mi alrededor a Jon Bernthal, Andy Lincoln, Norman Reedus, Sarah Wayne Callies y a todo el mundo con esos ojos salvajes me di cuenta de que estábamos en un entorno especial con un montón de creadores afines. Podríamos elevar todo. Eso es todo lo que quiero tratar de recrear para el resto de mi carrera. Ese es el epicentro de lo que ha sido todo. Cuando tienes a tantos cineastas en la mesa, puedes preparar una buena comida”, dijo Satrazemis.

“Fear the Walking Dead” es una historia genuinamente propia, ambientada en el este de Los Ángeles. Hasta ahora ha sido paralela a “The Walking Dead”, pero desde una perspectiva y un marco temporal distintos.

A diferencia de Rick y su equipo en “The Walking Dead”, la gente que hemos conocido en “Fear” no son supervivientes experimentados. Son un grupo diverso que asiste a la implosión de la sociedad en su punto de ruptura. Son personas normales que intentan gestionar sus complicadas vidas, incluyendo el divorcio y las familias reconstituidas, hijos con adicción a las drogas”, añadió Satrazemis.

Hizo hincapié en la distinción entre “The Walking Dead” y “Fear” en sus enfoques narrativos:

Lo que “Fear the Walking Dead” comparte con “The Walking Dead” no es el foco en el horror, sino en los personajes. Es una historia de humanos, no de zombis, sobre cómo los humanos puestos a prueba de formas inimaginables responden, se adaptan y a veces sobreviven”.

Cuando Satrazemis pasó de “The Walking Dead” a “Fear” en su cuarta temporada, explicó sus motivos:

“Me había pasado mentalmente a la dirección a tiempo completo y no pensaba seguir como director de fotografía de ‘The Walking Dead’. No había un puesto de director permanente y me enfrenté a la difícil decisión de abandonar el universo. Scott Gimple me propuso encargarme de “Fear” y unir fuerzas con Lennie James, alguien a quien considero de la familia. Era una oportunidad de desafiarme a mí mismo, de reimaginar una serie y de conocer mis límites creativos. Subir a bordo con Lennie me pareció crucial para mi viaje personal”.

Escrita por Andrew Chambliss e Ian Goldberg, “Fear the Walking Dead” anunció recientemente el regreso de un personaje favorito de los fans, Madison Clark, interpretado por Kim Dickens. Tras su misteriosa salida de la serie, regresó en la segunda mitad de la séptima temporada y ahora desempeña un papel fundamental.

“El regreso de Madison es como volver a abrir la caja de Pandora. Su presencia influye profundamente en otros personajes. Estar distanciado de Madison y luego reencontrarse puede provocar diversas inseguridades”, reveló el director.

El regreso de Madison podría ser crucial en la batalla contra los Strand. Dickens se reincorporó al reparto principal para los seis episodios finales de la octava temporada.

La Madison Clark interpretada por Kim Dickens es un personaje fundacional de la primera temporada que ha perdurado a lo largo de “Fear the Walking Dead”. Antes de su presunta desaparición en la cuarta temporada, Madison fue presentada como orientadora y madre protectora de Nick y Alicia Clark, interpretados por Frank Dillane y Alycia Debnam-Carey, respectivamente. Ella puede ser ferozmente protectora por el bien de sus seres queridos, como se evidenció cuando hizo todo lo posible para conseguir ayuda en su búsqueda de Nick y Alicia.

“Ser capaz de escuchar lo que PADRE estaba haciendo, y ver a Morgan y Madison sabiendo que estaban tratando de salvar a Mo al final de la Temporada 7 cortando a Mo y viendo PADRE a través de su perspectiva fue realmente una manera única de llegar muy dentro del mundo”, dijo el productor.

Los últimos seis episodios son una mezcla de grandes historias de acción y de personajes.

“La última mitad de la temporada es apretada y memorable”, aseguró el productor ejecutivo. “Comprende episodios de gran envergadura, algunos giros inesperados y momentos que sorprenderán y cautivarán a la audiencia. El final de la octava temporada es profundamente emotivo, con actuaciones sobresalientes de todos los actores. La serie concluye adecuadamente”.

Mientras que “The Walking Dead” es el relato seminal del apocalipsis zombi, “Fear the Walking Dead” sirve de precuela informativa que ayuda al público a comprender el mundo de los muertos vivientes. Los saltos temporales de la serie ofrecen destellos caóticos, esenciales para entender el universo Walker.

“El ritmo de la serie es intencionadamente más lento que el de la original. A nuestros zombis se les llama ‘infectados’ y no ‘caminantes’. Estamos acuñando toda la jerga de la Costa Oeste posible. Con el tiempo, veremos más elementos de la serie original entretejidos en nuestra narrativa. Nuestro objetivo es crear una atmósfera de ansiedad, tensión y paranoia, así como encuentros con zombis reales”, admite Satrazemis.

Para el showrunner y el director, un spin-off independiente siempre fue crucial.

“Nuestro objetivo era explorar facetas de la serie original y sus cómics. La idea de una serie complementaria no estaba predeterminada. Pero dada la evolución de The Walking Dead, vimos la oportunidad de crear una serie única e independiente. Queríamos personajes que resonaran con los espectadores. Nuestra visión siempre ha sido grandiosa, cinematográfica y cargada de emoción”, concluye Satrazemis.

6

Episodios que tiene la segunda parte de la última temporada de “Fear the Walking Dead”. Se emitirán a partir del 22 de octubre.

19 de noviembre

Es la fecha en la que se emitirá el último episodio de “Fear the Walking Dead”.