¿Dónde está Abigail Supliguicha? Son 11 días de la desaparición de la estudiante de la Universidad de Cuenca

Ruth Abigael Supliguicha Carchi desapareció el pasado 8 de octubre de 2023, en Cuenca. La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED) continúan investigando para dar con el paradero de la joven estudiante de la Universidad de Cuenca.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades, la estudiante de la Facultad de Filosofía fue vista por última en las calles Galápagos e Imbabura, en Cuenca.

Han pasado 11 días de su desaparición. Su madre, el pasado 11 de octubre, en entrevista para medios digitales, pidió colaboración con la ciudadanía para dar con su paradero.

#ATENCIÓN | #Azuay: si tienes información sobre la ubicación de Ruth Abigail Supliguicha Carchi, comunícate de inmediato con las autoridades. Fue reportada como desaparecida el 8 de octubre de 2023, en las calles Galápagos e Imbabura, en #Cuenca. #DesaparecidosEcuador pic.twitter.com/rIPlUSngi9 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 11, 2023

“Por favor, cualquier información que sepan de ella, avisen. Porque no está nada bien, no sabemos por donde empezar, no sabes quien, cómo fue, no sabemos nada...”, expresó la familiar.

Asimismo, dio a conocer que: “estaba en su cuarto y nadie la vio salir. Las compañeras que vive con ella dijo que se fue el viernes y cuando regresó, se encontró con la novedad de que ella ya no estaba. No sabemos para donde se fue. Fuimos a ver con el agente, todas las cosas de ella están ahí, el dinero, el cargador, el celular, todo está ahí”.

De igual manera, indicó que es una persona super reservada, tranquila, no buscaba problemas con nadie. También dejó su contacto para quienes tengan información de su paradero.

En #Cuenca, joven universitaria de 19 años desapareció sin dejar rastro. Su madre desesperada solicita ayuda para localizarla.#Desaparecida #UCuenca @udecuenca pic.twitter.com/WytK5edmT9 — PRENSA Virtual (@PRENSAVirtual_) October 12, 2023

Estudiantes exigen respuestas tras desaparición

La mañana de este jueves 19 de octubre de 2023, estudiantes de la Universidad de Cuenca se tomaron la calles de la ciudad para exigir respuestas sobre el paradero de Abigail Supliguicha.

Con pancartas, carteles y consignas piden que aparezca su compañera: “Abigail desaparece y nadie hace nada”. La joven es oriunda de la provincia de Orellana, y viajó a Cuenca para poder realizar sus estudios.