Policía en moto se impactó contra un taxista en Calderón, norte de Quito

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que un Policía a bordo de una motocicleta, se impactó contra un taxista. Esto ocurrió en Calderón, al norte de Quito. Al cierre de esta nota, no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades.

En las imágenes se observa que el conductor del taxi, intenta virar en U en una calle. Sentido contrario se aproximaba el policía y hasta le pitaba como para que estuviese alerta o le abra paso.

Sin embargo, ello no sirvió de nada porque no se pudo evitar el impacto. Fue desde la ventana del copiloto. El uniformado viró en el techo del automotor y cayó de pie. A simple vista, no le sucedió mayor cosa. La moto quedó en la calzada.

El hecho ocurrió pasadas las 10:00 de ayer, 16 de octubre.

En redes sociales hay diversas opiniones. Algunas personas responsabilizan del siniestro al taxista y que el único vehículo que sí estaba en sentido correcto era el de color blanco.

En lo que va del año, más de 13.000 siniestros de tránsito se han registrado a escala nacional, según cifras públicas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Superar los límites máximos de velocidad, es la tercera causa de accidentes viales en Ecuador, por detrás de conducir desatento a las condiciones de tránsito y no respetar las señales reglamentarias.