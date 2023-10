“Me arrebataron lo que yo amo”: madre de Jonathan Sánchez ‘La Polilla’ le dio su último adiós

El asesinato de Jonathan Sánchez ‘La Polilla’ conmocionó a Ecuador. El reconocido comediante esmeraldeño fue acribillado la noche de este miércoles 11 de octubre, mientras se movilizaba a bordo de su vehículo. Este viernes 13, familiares y seres queridos se trasladaron a su sepelio para darle su despedida. Allí, su madre le dedicó unas palabras para darle último adiós.

“Solamente me queda decirle a Dios que me de la fuerza, la fortaleza para soportar este gran dolor. Como digo, cuando uno tiene alguien enfermo, tienes la oportunidad de atender a tú ser amado. Pero en este momento me lo arrebataron”, expresó la madre de ‘La Polilla’.

Asimismo, agregó: “ma arrebataron parte de mi vida, me arrebataron lo que yo amo. Me arrebataron el hijo que unía a la familia, el hijo que se reía este domingo con su tía Mercedes, con su esposa, con sus hijos”.

“Como no agradecerle a Dios que una madre siembra lo mejor y un padre también. Nosotros no sembramos odio. Por eso yo digo que sé que hay un Dios en los cielos que restaura, que perdona, que levanta y que transforma”.

Palabra de la madre de Jonathan Sánchez, 'La Polilla', durante su sepelio. Amigos y familiares le dieron el último adiós. pic.twitter.com/5AnEempDxE — Metro Ecuador (@MetroEcuador) October 13, 2023

Detienen a tres presunto implicado en el asesinato de ‘La Polilla’

La Policía Nacional informó que detuvo a tres sujetos con fusil, pistola, cartuchos, alimentadoras, celulares y prendas de vestir. Estarían presuntamente involucrados en el asesinato del comediante Jonathan Sánchez ‘La Polilla’.

El ministro del Interior, Juan Zapata, por su parte señaló que tras los allanamientos llevados a cabo por la Policía Nacional se incautaron 2 armas de fuego, 1 fusil, municiones y celulares, además de prendas de vestir.