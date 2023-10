Fallece la mujer que se lanzó de un paracaídas a los 104 años

El nombre de la famosa mujer de 104 años que decidió lanzarse de un paracaídas, vuelve a revolucionar las redes sociales con una lamentable noticia. Dorothy Hoffner falleció días después de atreverse a volar por los cielos.

El pasado 1 de octubre de 2023 se hizo viral el video de una mujer de más de 100 años que disfrutaba de la adrenalina que se vive lejos de la tierra, quien a pesar de su elevada edad demostró a los internautas que no existen los límites realizar cualquier actividad. En este caso la edad no fue un impedimento para cumplir con uno de sus anhelos.

Esta aventura posicionó a la mujer como la más anciana en realizar este salto, y también se espera un puesto en el Guinnees World Records por la misma razón. No fue laprimera vez en realiar un salto así, pues a los 100 años, la mujer también lo hizo, siendo una mujer quien disfruta de la aventura.

La lamentable noticia se dio a conocer a través de medios internacionales, asimismo Los Angeles Times afirmó que un amigo íntimo de Hoffner, identificado como Joe Conant, contó que el cuerpo de Hoffner lo encontraron sin vida el lunes por la mañana, y se asume que pudo haber fallecido el día domingo mientras dormía.

“No era de las que se echan la siesta por la tarde, ni de las de que no acuden a ningún acto, cena o a cualquier otra cosa. Siempre estaba allí, totalmente presente. Siempre seguía adelante”, mencionó Joe.

Definitivamente la decisión aventurera de la mujer de 104 años conmocionó a muchos de los usuarios, pues quizá no todos de los que vieron el video se atreverían a lanzarse de un avión. Dorothy Hoffner deja una gran enseñanza, pues tal como ella lo mencionó: “la edad es solo un número”. Con su valentía demostró ser una mujer de carácter, y motivó al público en general a no prohibirse nada y vivir la vida.