VIDEO: ‘vacunador’ fue sometido a castigo indígena tras ser capturado en Chimborazo

El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales. Un presunto ‘vacunador’ (extorsionador) fue capturado por moradores de la comunidad de Guamote, en la provincia de Chimborazo. Fue sometido a castigo indígena debido a que pretendía cobrar el rescate de una un vehículo robado.

Según se conoce, el sujeto fue atrapado por los comuneros cuando estaba en un vehículo robado, mientras a los dueños para cobrar el rescate. Posteriormente, le aplicaron su respectiva lección, mientras le obligaban a hablar.

Así quedó registrado en un clip donde se registró el ritual que sirve para no romper con las tres leyes de la visión indígena: “ama sua (no robar), ama llulla (no mentir) y el ama qhella (no ser ocioso)”.

Cuatro ciudadanos le dieron varios latigazos, como también le lanzaron un balde de agua fría. Esto con el objetivo de que explique si pertenece a una banda delictiva, con la que opera bajo la modalidad de extorsión.

Como sucede en la mayoría de los casos, el presunto antisocial terminó pidiendo perdón y rogando -con lágrimas- para que no le sigan azotando en su cuerpo, que se encontraba descubierto.

Otro hecho similar se suscitó en La Maná

Un presunto delincuente de nacionalidad extranjera se metió a robar a la plaza mayorista de esta de la provincia de Cotopaxi. Sin embargo, fue capturado y golpeado por los comerciantes del sector, quienes con palos le dieron su merecido.