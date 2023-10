Quito: Rompieron la puerta metálica de un local en la Shyris y se llevaron 40 mil dólares en mercadería

La delincuencia no da tregua en Quito. En esta ocasión, un grupo de delincuentes entraron a un local comercial ubicado en la avenida Shyris y Suecia, norte de la Capital y se llevaron aproximadamente 40 mil dólares en mercadería. Para ingresar la puerta de metal no les impidió, pues la rompieron.

Las cámaras de vigilancia del local captaron cuando los ladrones se están levando la ropa y todo lo que pueden en bolsas para llevarse lo que más puedan. Los delincuentes fueron con capuchas, mascarillas y guantes para que no sean identificados.

#Quito#ATENCION#URGENTE 🏪🚨🚓‼

8 SUJETOS ROB4RON EN LOCAL DE ROPA Y DEJARON 40 MIL DÓLARES EN PÉRDIDAS



El hecho ocurrió en la Avenida Shyris y Suecia...

Rompieron la puerta metálica del local comercial y se llevaron mercadería valorada en unos 40 mil dólares. pic.twitter.com/pjTqa8Q815 — Telerama (@teleramaecuador) October 6, 2023

Al menos fueron 8 los delincuentes que participaron en este delito, rompieron los candados y las puertas.

“Fue a las 4:01 am se encendieron las alarmas de seguridad, llamé a la Policía en ese momento para que se acerquen antes que entren los ladrones. Hasta eso nosotros ya bajábamos para de alguna manera asustarlos, pero estaban armados. Cuando llegamos quisimos corchar a una camioneta de los ladrones por miedo que nos disparen. Llegó la Policía empezamos a escuchar disparos” , dijo uno de los propietarios del local a Ecuavisa.

Cuando llegaron, los malhechores estaban metiendo la ropa a los autos. Además mostró su preocupación por la falta de seguridad y garantías por parte de los uniformados.

“Los policías pudieron corchar completamente para impedir que el carro salga, no lo hicieron solo dispararon y el carro huyó. Los policías mismo dijeron que no tenían las logísticas adecuadas, que los ladrones tienen mejor logística que ellos, que el vehículo estaba con falla, que las balas que dispararon hacia las llantas no eran las apropiadas”, agregó al citado medio.