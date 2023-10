León Larregui posterga su concierto en Quito, ¿cuál fue el motivo?

León Larregui tenía previsto dar un concierto en el Teatro Ágora Casa de la Cultura Ecuatoriana este 5 de octubre en Quito. Sin embargo, Top Shows emitió in comunicado informando que el evento se posterga.

El líder de la agrupación Zoe no pudo llegar a Ecuador pese a “todos los esfuerzos realizados por lo que nos vemos en la penosa necesidad de postergar en show”.

De acuerdo al comunicado su banda y staff ya estaban en Quito desde la mañana de miércoles 4 de octubre. Hasta el montaje ya estaba realizado en el lugar donde se iba a dar el show.

¿Cuándo se realizará el concierto?

“En los próximos días informaremos de la nueva fecha”, menciona Top Shows y solicitaron disculpas por los inconvenientes causados.

El artista se pronunció en su cuenta de X. “Con la pena del alma, no logre encontrar cómo llegar hasta ustedes, se me cerraron todas las puertas. Desde las 9 am buscando posibilidades. Ofrezco una muy dolorosa disculpa, y esperemos se arregle todo para reponerles esta fecha súbitamente”.