Christian Zurita dijo que el teléfono de Fernando Villavicencio “no es parte de la investigación”

Christian Zurita, Patricio Carrillo, Carlos Figueroa y Antonio López Cobeña entregaron sus celulares tras el pedido de la Fiscalía General del Estado, en el marco de la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio, para extraer información. además, también se refirió al teléfono del candidato que fue asesinado el pasado 9 de agosto en el norte de Quito.

“El teléfono de Fernando Villavicencio no tiene absolutamente nada que ver en este tema. Yo ya quiero ser enfático y dejar de hablar de ese tema porque hace demasiado ruido”, aseguró Zurita.

[ -Lea También: Fiscalía solicitó los teléfonos de 25 personas, entre ellas Christian Zurita, como parte de las investigaciones en el caso Fernando Villavicencio ]

De igual manera señaló que: “el teléfono de Fernando Villavicencio no es parte de la investigación, no será parte de la investigación. Se lo mantendrá bajo condiciones de seguridad y nadie puede hablar de ese tema porque es un tema privado, de la vida e integridad de la vida de Fernando Villavicencio y no es un tema de investigación”.

“No mataron a Fernando Villavicencio por su teléfono, no tiene nada que ver con las investigaciones. Ese tema para nosotros está cerrado, no tenemos que decir nada más que se respete la integridad de él, de sus hijos y de su familia”, agregó.

‼️#URGENTE

Excandidato a la Presidencia, Christian Zurita, señaló que el celular de #FernandoVillavicencio no tiene nada que ver en las investigaciones sobre su asesinato. "Yo ya quiero ser enfático y dejar de hablar de este tema porque hace demasiado ruido".

▶️@radiolacalle pic.twitter.com/xXhKnP91K4 — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) October 5, 2023

La Fiscalía General del Estado solicitó que 25 personas entreguen su teléfono celular, entre ellas Christian Zurita, como parte de las investigaciones por el asesinato de Fernando Villavicencio, perpetrado el pasado 9 de agosto de 2023 en Quito. Esto con el fin de explotar la información de cada uno de los dispositivos.

Cristina Villavicencio, hija de Fernando, solicitó el requerimiento, por lo que se emitió el impulso fiscal este martes 3 de octubre de 2023.