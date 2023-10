“Dios te bendiga, eso fue lo último que le dije”: familiares de Sebastián Collaguazo piden ayuda a la ciudadanía para localizarlo

El pasado domingo 24 de septiembre de 2023, como de costumbre, Regina Angamarca, madre de Sebastián Collaguazo, fue a la iglesia, luego regresó y su hijo pasó toda la mañana junto a su familia en su domicilio, ubicado en el sector La Magdalena, sur de Quito.

Regina hizo el almuerzo, comieron alrededor del mediodía. Fue a las 13h00 cuando Sebastián le dijo que iba a salir a patinar en un parque ubicado alado de la escuela fiscal Rio Amazonas.

“Yo misma abrí la puerta y le dije: ‘mijo vendrás pronto’, como siempre y ‘Dios te bendiga’, eso fue lo último que yo le dije”, cuenta la madre del joven, quien después de ese día no supo más de su paradero.

Sebastián Collaguazo desapareció en el sur de Quito. Imagen: Cortesía

El lunes 25 de septiembre de 2023, los familiares de Sebastián Collaguazo formalizaron la denuncia en la Fiscalía General del Estado, por desaparición.

“Para mí como madre es una gran tristeza, pena, dolor en mi corazón que mi hijo no aparezca, pero yo no pierdo las esperanzas y la fe en mi Dios de que él lo está guardando y lo está cuidando por donde quiera que él esté... Es mucha tristeza, es mucho dolor... No desearía a nadie que pase esta prueba en la vida”, expresa Regina Angamarca, quien no sabe de su hijo desde hace nueve días.

Sebastián Collaguazo fue visto por su familia por última vez el pasado 24 de septiembre. Imagen: Cortesía

Piden ayuda a la ciudadanía para localizarlo

Su madre, quien se pronunció tras su desaparición, pide ayuda a la ciudadanía para que las personas puedan colaborar con la difusión, y dar con el paradero del joven.

“Pido que por favor me ayuden a compartir, a sus amistades, a los amigos, así vivan en otras ciudades, por favor, y me ayuden en oración a pedir a Dios para que mi hijo regrese”, agregó la madre Sebastián.

La Policía Nacional, por medio de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (DINASED), continúan con las investigaciones.