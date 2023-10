Jorge Yunda dice que si encuentra a Santiago Guarderas “le caigo a puñetes”

Jorge Yunda, que fue alcalde de Quito desde 2019 hasta 2021 por destitución del Concejo Metropolitano, se refirió a quien era su coideario; Santiago Guarderas, que también fue la máxima autoridad de la capital de 2021 a 2023.

Yunda y Guarderas eran compañeros de fórmula en las elecciones para llegar a la Alcaldía y todo terminó en una conflictiva relación, acompañada de acusaciones y recursos legales que derivó a la remoción del primero y el ascenso del segundo.

[ Tribunal Contencioso Electoral suspendió los derechos políticos de Jorge Yunda por dos años ]

En una reciente entrevista que Yunda ofreció al programa ‘Otro relato’, de Radio Pichincha’, le consultaron si ha vuelto a hablar con Guarderas. Fue entonces cuando dijo que le caería a “puñetes”, al mencionar a una traición por parte de quien fue su Vicealcalde.

“No lo he encontrado. Ahora ya no soy autoridad ni nada; pero si lo encuentro le caigo a puñetes. En serio, porque la verdad eso no se hace”.

Yunda aclaró que no se trata de una amenaza. “No le voy a dar con la taza, ni nada. Así, como estoy (manos al aire), como un sanroqueño. Le pido a Dios que no me haga encontrar”. Insistió en que “eso no se hace. Un tipo que come de tu mano y que llega de tu mano”.

Aseguró, el también médico cirujano de profesión, que Guarderas cuando asumió el poder en la Alcaldía “se dio cuenta que no había ningún tipo de corrupción”. Y que su excompañero tenía el objetivo de llegar “a un cargo el cual no fue electo”.

Al recordar la relación que tenían, según Yunda, Guarderas lo buscó para supuestamente proponerle ayudarlo en la campaña política. “Y que quiere ser además Concejal por el norte de Quito, y cuando se inscribe -a mis espaldas- lo hace por el sur. Nunca ha vivido en el sur de Quito”.

Agregó que por el reglamento respectivo, el cargo de Vicealcalde debía ocuparlo una mujer. “Pero hace sus triquiñuelas y sin mi voto es electo (...) los mismos que votaron por él para que se quede de Alcalde, los convenció para que sea Vicealcalde”.

Yunda debe enfrentar a la justicia

El 1 de febrero de 2024, Yunda se enfrentará -junto a una docena de personas- a una audiencia de juzgamiento por presunto peculado. Es acusado del delito por supuestas irregularidades en la compra de 100.000 pruebas para la detección de COVID-19 a un precio de alrededor de 4,2 millones de dólares durante la pandemia.

Sobre ese tema, Yunda se defendió reiterando que en ese momento prefería ir a la cárcel por la salud de los quiteños. Sin embargo, negó rotundamente que haya sobreprecio en la compra de esas pruebas y que tampoco se hizo la adquisición para favorecer intereses. “La Fiscalía y el peritaje de Fiscalía determinó que nunca hubo sobreprecios”, señaló en dicho espacio.

En julio de 2023 y después de dos años y cinco meses, se le retiró el grillete electrónico, por dicha situación legal.

En agosto de este año, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) declaró en firme la sentencia que dispone la suspensión de los derechos políticos de Yunda por el período de dos años. Además, tendrá que pagar una multa de USD 13.500 por haber cometido una infracción electoral muy grave determinada por ese organismo.