Incendio discotecas de Murcia: La mayoría de víctimas eran de origen ecuatoriano con nacionalidad española

La mayoría de víctimas en el incendio que se produjo en las discotecas de Murcia, España, eran de origen ecuatoriano, aunque muchos con nacionalidad española. Así lo expuso este lunes 2 de octubre el responsable de los Servicios Sociales de esa ciudad, José Morales.

Las víctimas tenían entre 28 y 40 años y se encontraban en el interior de la discoteca La Fonda, de donde no pudieron salir. No obstante, no se ha precisado exactamente cuántas son las víctimas de origen ecuatoriano. Las investigaciones continúan.

Familiares de las victimas del incendio en los alrededores de la sala Teatre en la zona de ocio de Las Atalayas, a 1 de octubre de 2023, en Murcia, Región de Murcia (España). Una vez se ha extinguido el incendio declarado en la discoteca Teatre los esfu Javi Carrión - Europa Press (Javi Carrión - Europa Press/Europa Press)

Morales agregó que algunas de las víctimas no vivían en Murcia, sino que venían de Caravaca. En ese sentido, dijo que los familiares se les facilitó alojamiento en un hotel y se habilitó un teléfono para información.

Según informó Ecuavisa, la Cancillería ha informado que no tienen registro de algún ecuatoriano fallecido dentro de las discotecas en Murcia.

“Nuestro consulado en Murcia está activado y en permanente contacto con las autoridades de esta localidad. Esperamos en el transcurso de la mañana contar con una actualización”, indicó el medio citado.

Hasta el momento se conoce que hay 13 fallecidos. Pero, no se descarta que haya más víctimas mortales.

El domingo se viralizó un desgarrador audio de una ecuatoriana. Ella envió un audio de despedida a su madre antes de desaparecer en el incendio que se presume cobró su vida. “Mami, te amo, voy a morir”, alcanzó a decir.

Un padre reproduce entre lágrimas el audio de su hija despidiéndose durante el incendio en Murcia: "Mami, la amo, vamos a morir" https://t.co/IpiUzcNt3k pic.twitter.com/PbwFWJ2Z5v — EL MUNDO (@elmundoes) October 1, 2023

La joven había acudido a una de las discotecas junto a su novio, de la misma nacionalidad, y unos amigos desde la cercana localidad de Caravaca de la Cruz para pasar la noche, según explicó a los periodistas su padre, Jairo, quien esperaba información en la zona del suceso.

El padre de la joven, de 28 años, relató cómo se “escuchaban gritos de fondo, sin poder respirar y gente que gritaba: “¡Dale a la luz”.

Según las últimas informaciones el fuego se inició a primera hora del día en el primer local y se propagó a las dos discotecas contiguas, por lo que la Policía no descarta que se puedan encontrar más fallecidos.”Es mi hija y no he vuelto a saber nada de ella.

Tampoco de su novio”, indicó Jairo después de poner el audio entrecortado en el que la joven se despide de la familia y explica que se han quedado sin luz.

Jairo detalló que desconocía el lugar exacto donde se encontraba su hija y que ningún otro miembro de su grupo de amigos se ha puesto en contacto con sus familias.