Estremecedor: futbolista dedicó una emotiva carta de amor a su esposa que murió a meses de su boda.

El mundo del fútbol inglés está de luto luego de saberse que la esposa del exportero del Derby County, Josh Vickers, murió tras perder la batalla ante el cáncer.

Pero lo realmente sorprendente y conmovedor es que este deportista de 27 años tenía tan solo meses de casado con Laura, la mujer que amó toda su vida y con quien decidió unirse en matrimonio sabiendo aún que su final no sería tan feliz. Sin embargo, ambos realizaron esta ceremonia para registrar este momento como uno de los más inolvidables y amorosos de sus vidas.

Por eso, ante la pérdida de esta mujer de la que estaba plenamente enamorado, el guardameta no dudó en publicar una conmovedora y hasta estremecedora carta de amor como despedida pública a su amada. Esto generó múltiples reacciones.

Futbolista le dedica una carta de amor a su esposa que murió a pocos meses de casarse

“He escrito y borrado esto tantas veces y todavía no puedo encontrar las palabras adecuadas para decir y no sé si alguna vez las encontraré. El martes por la tarde mi esposa perdió su larga batalla contra el cáncer. Laura es la persona más fuerte, valiente y cariñosa que he conocido. A pesar de todo lo que estaba pasando, ella continuó sonriendo, sin dejar que nada se interpusiera en su camino para pasar un buen rato y crear recuerdos para toda la vida”.

Así comenzó la emotiva carta de amor este futbolista inglés que aún sufre por la lamentable muerte de su esposa con quien se casó el 1 de junio de 2023 y que no pudo ganarle la batalla al cáncer, dejando así un vacío en su corazón.

“...Hemos llorado, reído y bailado en momentos difíciles. Apreciaré cada momento que pasamos juntos desde la primera vez que nos encontramos hasta el momento en que te fuiste pacíficamente. Sé que me estás despreciando y seguirás inspirándome todos los días. Te amo siempre y para siempre”, siguió expresando el jugador inglés que se viralizó en redes tras tan estremecedora historia de amor.