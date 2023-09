“El Fentanilo es una droga que ha venido para quedarse”: experta en adicción de drogas revela la realidad de la ‘droga zombi’ en el Ecuador

Un reciente video que circula en redes sociales muestra a una persona aparentemente bajo el efecto del Fentanilo, en el sur de Guayaquil. No se trataría de un hecho aislado, debido a que la presencia de la ‘droga zombi’ estaría desde enero de 2023 en Ecuador, en la ciudad portuaria. La Doctora Julieta Sagnay, médico psiquiatra experta en adicción de drogas, quien ha visto este escenario más de cerca reveló más detalles a Metro Ecuador.

“Yo vengo evaluando a los pacientes desde hace más de 20 años, y he visto la evolución desde la heroína a la ‘h’, y hasta lo que está circulando, que ha ciencia cierta, no se sabe lo que es, donde se debería realizar una prueba de drogas de los opioides. Adentro de este grupo están la morfina, heroína, el fentanilo, entre otros medicamentos. Solo se sabe que son opioides porque no hay una institución que haga una prueba cromatográfica específica de la sustancia. Entonces como médico no sabemos a que enfrentarnos”, aseguró Sagnay

Sin embargo, el cuadro clínico, respecto a esa postura encorvada con la que se las ve a las personas, corresponde al Fentanilo según la experta. Porque, a conocimiento de ella, la heroína actúa a nivel de los receptores a nivel de todo el cuerpo, mientras que la denominada ‘droga zombi’ tiene preferencia por ciertos receptores que están a nivel del cuello y en el tórax, lo que explica la rigidez cuando consumen o tórax en leña típico del uso de Fentanilo.

La primera imagen es en Kensington, Estados Unidos, la segunda Guayaquil, Ecuador. Imagen: cortesía

“Es allí cuando ya está en el peligro de una intoxicación. El cuadro clínico corresponde a los derivados del Fentanilo, desconocen lo que están consumiendo. Ellos mismo están pidiendo ayuda, porque se están lacerando más la piel, se están provocando lesiones epidérmicas, y ya no están disfrutando del efecto de la droga”, explicó Sagnay

Uno de los problemas que temen los profesionales que ayudan a los adictos es que se lleguen a mezclar el consumo de drogas, como la ‘h’ y el Fentanilo, ya que eso desataría una ola de muertes, o enfermedades psiquiátricas: alucinaciones, paranoias, estados psicóticos, entre otros.

La Dra. Julieta Sagnay cuestiona la postura de las autoridades por negar la existencia de la droga en el país. Además, indicó en que debería existir una institución que analice, como se hizo con la ‘h’, y se haga un estudio respecto al Fentanilo:

“El Fentanilo es una droga que ha venido para quedarse, y lo contamina todo. La han encontrado en México, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos medicamentos contaminados con esta droga. Toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina, todas contaminadas con Fentanilo, porque es una droga que genera mayor dependencia” — Dra. Julieta Sagnay

También dio a conocer que hay pastillas con la ‘droga zombi’ que vienen desde China, de la India, de México, y los cárteles de la droga se han involucrado en el mercado.

“No tenemos aquí los antídotos para las emergencias. No contamos con medicamentos suficientes, ni con un protocolo de emergencia de atención para estos jóvenes... Lo que yo he visto con el cambio del cuadro clínico desde enero: el joven tenía que consumir ‘h’ cada dos horas, por el dolor y la ansiedad, ahora es cada 20 minutos, cada media hora, porque no aguanta el dolor”. — Dra. Julieta Sagnay

La experta cuenta que para que los paciente ya no sientan ese dolor siguen consumiendo, y para hacerlo deben robar, reciclar, por lo que si no se presta ayuda urgente puede aumentar la ola de violencia en el país.

