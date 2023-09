Miles de estudiantes juraron la bandera y reconocieron sus esfuerzos académicos

Miles de bachilleres en Ecuador juraron hoy, 26 de septiembre la bandera nacional, y reconocieron en este acto solemne el esfuerzo de los estudiantes mejores puntuados.

🇪🇨HOY| 26 de septiembre, 19.054 estudiantes de 3° de Bachillerato de los sostenimientos fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales de la Zona 6, que comprende las provincias de Azuay Cañar y Morona Santiago juraron la bandera. #DíaDeLaBanderaEc #NuestroTrabajoContinúa pic.twitter.com/ZjZjD4AnwH — Educación Zonal 6 (@EducacionZ6_Ec) September 26, 2023

Juramento de la bandera en la Zona 6

En la Zona 6; 19.054 estudiantes de tercero de Bachillerato de instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales de Azuay (12.741), Cañar (3.595) y Morona Santiago (2.582), y Zona no delimitada (123), realizaron la ceremonia de proclamación de abanderados, portaestandartes, escoltas y juramento a la Bandera.

[GALÁPAGOS] ¡Nuestra bandera es orgullo nacional! Ministra @mariabrownp participa en el evento del #DíaDeLaBanderaEc, en la Unidad Educativa Ignacio Hernández, donde se realizó la toma del juramento colectivo a los estudiantes de 3.° de Bachillerato, que con alegría rinden… pic.twitter.com/rUWBaasX3C — Ministerio de Educación del Ecuador (@Educacion_Ec) September 26, 2023

Historia

En 1955, el Congreso Nacional designó el 26 de septiembre como el Día de la Bandera ecuatoriana, donde se rinde respeto al símbolo patrio.

ARCHIVO - Indígenas ondean una bandera ecuatoriana durante una protesta contra las políticas económicas del gobierno del presidente Guillermo Lasso en Quito, Ecuador, el domingo 19 de junio de 2022. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) AP (Dolores Ochoa/AP)

Destacaron

Mía Alejandra Aguirre Ortega, es una de las abanderadas del país. Estudiante del octavo de básica del colegio Ausubel High School, en Cuenca. También es deportista, y con dedicación logró alcanzar los más altos puntajes en su institución educativa.

Juramento a la bandera de Ecuador Mía Alejandra Aguirre Ortega, es una de abanderadas del país. (Cortesía)

“Jamás me imaginé que el esfuerzo de las tardes, el corre-corre para combinar los estudios con las clases de patinaje, las lecciones que me tomaba mi mami, los múltiples deberes, los trabajos en grupo y en algunas ocasiones, las lágrimas me iban a traer esta alegría”, comentó Aguirre, quien en su discurso agradeció a sus padres, familia y amigos por el impulso diario.