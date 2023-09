Quito vivirá cambios profundos en movilidad durante el 2024

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, informó que el Plan de Movilidad será implementado en esta administración, como el Sistema Integrado de Recaudo con la tarjeta de la ciudad y otros mecanismos que estarán listos en el 2024.

El objetivo es conectar la mayor cantidad de medios de transporte entre el Metro, el Trole y Ecovía, posteriormente, con los buses convencionales, operados por privados. La tecnología ayudará en este proceso.

También se hará la readecuación de rutas y frecuencias, la modernización con el cambio de buses a automotores eléctricos. La ciudad compró 55 nuevos trolebuses.

El Metro será el pretexto para implementar otras acciones de movilidad porque el 30% de la gente se moviliza en carro privado y el 70% en bus. Por tanto, se debe dar prioridad al transporte público y aumentar la velocidad de traslado.

“A mediano plazo, si seguimos comprando carros en Quito, nadie podrá sacar el automotor ni del garaje. En la Semana de la Movilidad he pedido imágenes con drones para verificar las colas de tráfico y una valoración técnica para tomar la mejor decisión concomitante con el Metro y mientras no tenga una respuesta técnica, no moveremos el Pico y Placa”, concluyó el alcalde.