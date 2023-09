“A nosotros no nos corresponde hablar”: esto dijo el presidente Guillermo Lasso sobre el asesinato de Villavicencio

El presidente de la República, Guillermo Lasso, fue recientemente entrevistado por el medio internacional “La Voz de América” (VOA). Frente a las cámaras habló sobre varios temas: los cambios que haría en el corto tiempo que le queda a su Gobierno, sobre el Plan Colombia, Relaciones con Estados Unidos y Venezuela, pero también sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, quien fue acribillado cuando salía de un mitin político el pasado 9 de agosto de 2023, en Quito.

El periodista de la VOA hizo énfasis sobre el caso, debido a que ya pasó el lapso de tiempo en que la Fiscalía General del Estado mantenía en reserva la investigación, por lo que le preguntó al primer mandatario por qué no ha existido un pronunciamiento por parte del Gobierno. El presidente respondió lo siguiente.

“Porque a nosotros no nos corresponde hablar... En esto hay que ser claro. Es la Fiscalía la encargada de la investigación, y el Gobierno no puede estar dando información que le corresponde dar a Fiscalía, que es un poder judicial, independiente del poder ejecutivo”. — Guillermo Lasso, presidente de la República

Asimismo, recalcó: “hasta que la Fiscalía no concluya y le diga al Ecuador cuales fueron los resultados, pues el Gobierno no puede pronunciarse porque podemos causar un daño al proceso de investigación, y eso es lo que menos queremos”.

El presidente de la República Guillermo Lasso en entrevista con la Voz de América. Imagen: VOA

El entrevistador, insistiendo en el tema, le replicó señalando que el ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que la Policía Nacional tiene un informe que podría ser público, por lo que preguntó el por qué no se ha dado a conocer este documento:

“Por las razones que le he dicho, porque eso lo tiene que ver la Fiscalía, quien lo tiene que evaluar es la Fiscalía y es la fiscal general de la Nación a la que le corresponde dar los resultados de la investigación. No es al Gobierno, y por lo tanto yo no puedo hablar porque puedo dañar un proceso en el que además está participando, por pedido de mi Gobierno, el FBI”, aseguró el primer mandatario.

Sobre las funciones del FBI, Lasso dio a conocer que está trabajando y colaborando en el proceso. “No me pida que yo de detalles... Y le digo por tercera vez, el Gobierno no puede hablar sobre la investigación”, agregó Lasso.