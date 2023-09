El 87% de ecuatorianos compra un producto con la huella ‘Mucho Mejor Ecuador’ porque siente que apoya al desarrollo del país

Hace 18 años se creó la huella ‘Mucho Mejor Ecuador’ como una marca país. A la fecha, 350 millones de huellas se estampan mensualmente en diferentes productos y servicios que se venden en el mercado o que salen del país, lo que demuestra que el compromiso por consumir ‘lo nuestro’ se ha venido consolidando con el pasar de los años.

Mónica Malo, representante de Corporación Mucho Mejor Ecuador, en entrevista exclusiva con Metro comparte estadísticas importantes que sustentan el respaldo que los ecuatorianos están dando a las marcas de productos y servicios hechos en Ecuador.

“Hemos tenido un crecimiento constante, las marcas siguen creyendo en Mucho Mejor Ecuador. Tenemos un índice de renovación del 95% de empresas y un crecimiento del 25% (año 2022), lo que quiere decir que el empresario encuentra valor en la huella de Mucho Mejor Ecuador, porque el consumidor, a su vez, la exige y la escoge”, explica Malo.

Según estadísticas de Mucho Mejor Ecuador, los consumidores buscan la huella al realizar sus compras en un 72%; la huella influye positivamente en la compra de los consumidores en un 85%; este sello le genera confianza al 88% de las personas y el 87% de los ecuatorianos siente que al comprar un producto de la huella apoya al desarrollo del país.

“Así es como el consumidor percibe la huella. La marca ha tenido un crecimiento sólido y constante. No podemos decir que es un crecimiento exponencial por el mismo hecho de la filosofía que tiene Mucho Mejor Ecuador”, señala la vocera.

Asegura que como marca son “una herramienta de mejora continua para las empresas que tienen la huella, que les permite, incluso, poder tomar cualquier tipo de certificación y, sobre todo, en muchos casos, estar listas para comenzar a exportar”.

Malo defiende que es importante tener esta huella país porque, principalmente, “creemos que es importante mostrar que estamos construyendo Ecuador, que estamos construyendo marcas en este país. Las empresas que aún no toman la decisión creo que es el momento adecuado para que ellos puedan visibilizar lo que están haciendo bien. Y, por otro lado, tiene que ver con lo que nosotros hacemos, haber logrado que 7 de cada 10 ecuatorianos busquen la huella al momento de hacer sus compras quiere decir que si no la tengo (la huella) yo como empresa, tal vez, me quede afuera de ese 70% de ecuatorianos que ya tienen en su recordación de marca el buscar un sello que avale productos y servicios”.

Además, agrega, que en el tema de desarrollo del Ecuador se incluye empleo, bienestar e impulso económico.

“Creemos que sí hemos aportado a concienciarnos como ecuatorianos sobre lo importante que es apoyarnos los uno a los otros y darnos la mano. Para lograr ese objetivo también hemos hecho en los últimos años diferentes campañas en las que la cara de los productos ecuatorianos no son el producto como tal, sino la gente que hace la magia de la transformación de esa materia prima y la convierte en producto final. Y esto nos ha dado muy buenos resultados, porque te da la oportunidad de verte identificada, de ver a tu vecino, mamá, papá, amigos, etc, que son parte de una empresa e industria y comenzamos a valorar a esos buenos embajadores del Ecuador, a esas personas que tienen ese compromiso que les lleva a sentirse orgullosos de lo que están haciendo para poder generar bienestar al país”, precisa Malo.

Por el Día del Orgullo Ecuatoriano que se conmemora cada 22 de septiembre, nosotros Mucho Mejor Ecuador está motivando a que las personas se vistan de los colores del país. Como actividades, han creado el portal ofertastricolor.ec donde las empresas que tienen la huella han cargado ofertas como premios para el consumidor. Y el pasado 14 de septiembre Mucho Mejor Ecuador reconoció a 7 ecuatorianos por su capacidad de inspirar a otros y de convertirse en orgullo ecuatoriano.