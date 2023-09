Caso Letty Cando: ¿Qué pasa con las pruebas presentadas por Johnny de que padece de esquizofrenia?

Johnny C., presunto asesino de Letty Cando, fue denunciado por intimidación a una mujer y acusado de violar a una familiar. Imagen: redes sociales/ Fiscalía General del Estado

El caso de Letty Cando sigue avanzando con las investigaciones. La enfermera lojana de 33 años fue asesinada luego de salir a una fiesta con una amiga en el norte de Quito. Tras detener el principal sospechoso se descubrió que fue abusada sexualmente, apuñalada, desmembrada y enterrada en el parque Guangüiltagua. El asesino confeso Johnny C. presentó un habeas corpus.

Los restos de la enfermera fueron hallados cerca de la casa de Johnny y dentro de la misma, rastros de sangre hasta en la pared y su ropa quemada y ante los elementos recabados, el procesado guarda prisión preventiva.

Johnny Caiza, presunto asesino de Letty Cando. Imagen: redes sociales

Sin embargo, la defensa del sujeto presentó una acción de habeas corpus el 16 de septiembre ante la Corte Provincial de Justicia con el objetivo de que su cliente pueda defenderse en libertad, alegando que su detención fue ilegítima porque estuvo más de 24 horas detenido pese a que se había escudado con un supuesto padecimiento de esquizofrenia.

Esto, porque elementos de la Dinased habían encontrado en la vivienda del detenido papeles de un tratamiento para este trastorno mientras se llevaban a a cabo las primeras investigaciones.

Por su parte, Galo Quiñones, abogado de la familia de la víctima, en una entrevista con Ecuavisa, informó que “en el expediente fiscal no consta esta información y lo que no existe en el proceso no existe en el universo (...) es una máxima del derecho penal”.

Pero, el abogado aclaró que en el proceso sí consta un informe psiquiátrico que fue emitido por el Hospital Psiquiátrico Julio Endara y que ese informe concluye que Johnny “NO presenta signos o síntomas de patología mental”. Además, se conocía que el detenido vivía con su abuela que hace poco falleció y se deberá confirmar si esos papeles realmente le pertenecían a él.

“Estos resultados están dentro del expediente y no existe una prueba material, es decir, un documento que él (Johnny) haya adjuntado de que psiquiatricamente tiene problemas. Más bien, el Estado en manos de Fiscalía, junto a esta defensa, se ha recabado esta información emitida por el hospital, en el cual manifiesta que no tiene nada”, dijo el letrado.

Lo que encontraron en la casa del asesino de Letty Cando: rastros hasta de fuego (Captura de pantalla)

Lo que pasó el fatídico 3 de septiembre:

Las investigaciones de la Fiscalía indican que la mujer salió a una fiesta con una amiga e hizo amistad con Johnny Stalyn C. A., a quien conoció a través de terceras personas.

Luego de estar en la discoteca donde bebieron bebidas alcohólicas, Johnny Stalyn ofreció su casa para seguir la fiesta, por lo que Letty y tres personas más accedieron. La casa del sospechoso estaba situada en el barrio Bellavista alto, norte de Quito. Sin embargo, luego de unos minutos, de permanecer en el domicilio, uno a uno, se fueron de la casa menos la enfermera, quien se quedó dormida en un dormitorio, dijo la Fiscalía.

Desde ese entonces no se supo más de Letty por lo que familia y amigos comenzaron la intensa búsqueda.

En las declaraciones, todos los testigos coincidieron que la mujer se quedó con Johnny la madrugada del 3 de septiembre. Además, un vecino reveló, que dos días después, vio al hombre lavar un colchón, que tenía rasgos de color rosa, y habría baldeado toda la casa. Allí también vio que había huellas, aparentemente de sangre.

Con todos estos indicios se logró la aprehensión de Johnny Stalyn C. A y el 8 de septiembre se desarrolló la audiencia de formulación de cargos en el Complejo Judicial Norte, donde se dictó prisión preventiva para él.

En el parte informativo elaborado por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased) se confirma que el cuerpo de la enfermera fue desmembrado y luego enterrado en el parque metropolitano, cerca de la residencia de Johnny.