“Me violaba tres veces al día”, el desgarrador testimonio de la extenista Angélique Cauchy

Ex tenista fue violada 400 veces por su entrenador. (Metro Ecuador)

Esta impactante historia se dio a conocer después de la denuncia que hizo la extenista, Angélique Cauchy, donde declaró haber sido violada tres veces al día por su entrenador, a quien se lo identifica como Andre Gueddes. Esto cuando apenas tenía entre 12 y 14 años.

El abusador fue condenado en 2021 a 18 años de cárcel, después de que presentaron una denuncia por haber violado a cuatro adolescentes. A través del medio France Info la extenista confesó haber sido agredida sexualmente cerca de 400 veces, durante dos años.

La dura declaración de la ex tenista conmocionó al mundo entero. (MNews)

En su declaración mencionó que el entrenador inició con violencia verbal, como ofensas y malos tratos. Por varias veces ella intentó parar la situación manifestando que tocarla no estaba bien. Pero el entrenador normalizaba los actos justificando el trato profesor-alumna.

“Me violaba tres veces al día. La primera noche me pidió que fuera a su habitación y no lo hice. Y así entro en la mía. Fue peor, estaba presa, no podía salir cuando quería, contó Cauchy a través de el diario francés Le Parisien.

[ También puedes leer: Víctima rompe el silencio y da detalles de la violación y tortura a mano de cinco policías dentro de UPC de Guayaquil ]

El agresor inventó tener una enfermedad de transmisión sexual para mantener el silencio de la jugadora. Con la “revelación” de Gueddes, la extenista creyó haber tenido VIH durante mucho tiempo.

“Me convertí en algo poco menos que una esclava, sonámbula. Cuando entrenábamos, en La Baule (Norte de Francia), nuestras habitaciones estaban a diez metros de distancia. Comenzó por meterse en mi cama. Luego consiguió que fuese a su habitación. Viví una pesadilla que arruinó mi carrera. Pensé varias veces en suicidarme”, denunció Cauchy.

Asimismo se dio a conocer el caso de una mujer que trabajó en la parte administrativa del club en el que jugaba Angélique, quien se encargó de comentar al presidente sobre los abusos por parte de Andre Gueddes, el cual respondió:

“Bueno… quizá eso ha ocurrido y ocurrirá, pero en este caso el entrenador nos trae títulos”.

En la actualidad la Asamblea Nacional del país europeo está en una investigación sobre cientos de casos de abusos por actores y autoridades del país. Se espera que en diciembre se revelen los resultados de este trabajo.