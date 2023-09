Casa de la Música presenta un extraordinario tributo a Coldplay y Maroon 5

La Casa de la Música presenta un extraordinario tributo a COLDPLAY, una de las bandas británicas de pop más grande del momento, reconocida por su capacidad compositiva y energía; y a MAROON 5 uno de los grupos de pop-rock estadounidenses más exitosos del siglo XXI.

El nivel musical de las dos bandas ha llegado a trascender por generaciones, consiguiendo giras y éxitos por todo el mundo, siendo las bandas más escuchadas en estos tiempos.

En esta ocasión, Tribute Rock Band, conformada por talentosos músicos de la escena local, harán vibrar al público con la interpretación de los temas más memorables de estas bandas entre los que destacan This love, One more night, She Will be loved, A sky full of stars, The scientist, Viva la vida, entre otros.

Este es un show musical que incluye una experiencia visual en cada tema interpretado. El público puede adquirir sus entradas en boletos.casadelamusica.ec. En esta ocasión el valor de la entrada es de $20. Aplica descuentos para personas de la tercera edad, menores de edad y personas con discapacidad.