Padre de Daniel Sancho lo visita por primera vez en la prisión de Tailandia

A raíz de los desgarradores hechos ocurridos el pasado 2 de agosto de 2023, donde Daniel Sancho le quitó la vida a Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Phangan; su padre, Rodolfo Sancho, se decidió a visitarlo.

Daniel lleva retenido desde el 7 de agosto de 2023, hace un mes exactamente. A pesar de ello, todavía no se ha fijado fecha para su juicio, pues las autoridades cuentan con un máximo de 84 días para culminar su investigación. Una vez hecho esto se procesará al acusado por los cargos presentados.

“Expreso mis condolencias a la familia Arrieta”

Rodolfo Sancho se trasladó a Koh Samui para visitar a su hijo en la cárcel de la isla. Cuando llegó ya lo esperaban algunos periodistas en el lugar, quienes le pidieron sus declaraciones sobre lo ocurrido.

El reconocido autor español empezó extendiendo sus disculpas y condolencias a la familia de quien en vida fue el cirujano Edwin Arrieta. Luego, señaló que confiaba en los procesos judiciales de las autoridades tailandesas. Así, se aventuró a añadir un argumento donde aseguró que su hijo amaba Tailandia y por eso visitaba seguido ese país.

En relación al tema judicial, Rodolfo supo aclarar “En cuanto al proceso judicial estamos esperando el informe de la Fiscalía y hasta ese momento no podemos hacer nada más”.

Por otro lado, en ningún momento dejó su posición hostil ante la prensa, agradeciendo a quienes no convirtieron su desgracia en farándula. Sin embargo, para quienes sí lo hicieron se reservó estas palabras: “Para esta parte de la prensa que cree que estoy tirado por los suelos llorando, ese no es el punto. Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen: como desgracia o como reto”, señaló el padre de Sancho, quien finalizó su intervención mencionando “Entonces no van a conseguir lágrimas de mí”.