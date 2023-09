Promesa del fútbol ecuatoriano fue asesinado en Esmeraldas

Una de las promesas del balompié ecuatoriano fue asesinado la mañana de este domingo 03 de septiembre en Esmeraldas. El joven de 22 años, Yarol Ariel Tafur Bedoya, se encontraba en una fiesta suscita en el sector del Panecillo.

Según recoge el medio Extra, el exjugador de Universidad Católica, estaba disfrutando de una fiesta con amigos la cual se extendió hasta el amanecer. El delantero-extremo derecho defendía los colores del club Atlético Chiriquí de la Liga Panameña de Fútbol.

Pese al suceso, el club no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento y autoridades no han declarado las razones de su muerte. El joven pasó por equipos como Cuniburo, Universidad Católica SUB 20, Santo Domingo y 05 de Agosto.

Tuvo oportunidad de jugar Copa Sudamericana y Liga Pro gracias a su paso por el “Trencito Azul”.

Yarol Ariel Tafur Bedoya Twitter

Muertes violentas en Ecuador

El 2023 pinta como un año donde la cifra de muertes violentas se incrementara en razón al pasado año. Hasta inicios de julio del 2023 se registraron 3568 casos, un incremento del 74,73%.

En lo que va de 2023, el promedio diario de muertes es de 19,6. Y si esa media se mantiene, a final de año podría haber unos 7.150 asesinatos, con una tasa de 39 casos, una de las más altas de la región.

Policía Nacional y el Gobierno ha declarado que el 90% de las muertes violentas responden a violencia criminal; la mayoría está ligada al narcotráfico y la guerra de bandas.