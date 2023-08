“Que sea yo pacífico, no significa sea ‘ahuevado’”: Daniel Noboa envía contundente mensaje a sus adversarios

Dos candidatos son los favoritos para llegar a Carondelet en lo que será la segunda vuelta de estas elecciones anticipadas 2023. Daniel Noboa, candidato de la Acción Democrática Nacional (ADN) y Luisa González de la Revolución Ciudadana (RC). El joven empresario de 35 años continua haciendo sus recorridos por el país. La tarde este sábado 26 de agosto de 2023, desde Manabí, emitió un discurso, donde mandó un contundente mensaje a sus adversarios:

“Están aterrados... Me dicen que soy ‘correísta’, que soy ‘lassista’, que soy ‘leninista’, que soy de un lado, que soy de otro, ya no saben de que manera parar esta ola...”, aseguró Noboa frente a un grupo de simpatizantes.

Asimismo, expresó: “no saben de que manera tratar de convencerlos a ustedes, y ustedes ya se convencieron, de que voten por ellos... Pero van a recibir la peor paliza de la historia en esta segunda vuelta, que jamás han tenido...”

Vamos a darles una paliza memorable, para que se les quede bien grabado en el cerebro... El hecho de que sea yo pacífico, no significa que soy ‘ahuevado’... El hecho de que yo sea sereno, no significa que me falte un gramo de determinación”.

— Daniel Noboa, candidato a la Presidencia de la República