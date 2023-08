En redes sociales está circulando un video protagonizado por una supuesta influencer, quien se ha mostrado visiblemente molesta debido a la falta de su trabajadora doméstica, quien asistió a trabajar para realizar la limpieza de la casa durante 1 día.

Influencer insultó y maltrató verbalmente a su trabajadora doméstica por faltar 1 día

La situación ha generado incomodidad y molestia en las redes sociales, quienes la han tildado de clasista, arrogante e insensible. La joven influencer mencionó que ahora le tocaría hacer las tareas ella misma, lo cual parece haberla molestado aún más.

La joven, de nombre Melissa Elias, quien tiene alrededor de 92 mil seguidores en Instagram, se vio en la necesidad de modificar su cuenta a privada debido a los comentarios insensibles que hizo hacia la trabajadora doméstica que trabajar en su propia casa.

"Voy a tener que lavar yo": influencer insulta a empleada doméstica por faltar un día y es destrozada en redes (Instagram: @meleliass)

La historia se hizo viral en el Internet

Elias compartió la situación en Instagram, a modo de historia con sus mejores amigos, una sección de la aplicación que hace que el contenido compartido solamente sea privado para algunos usuarios. Sin embargo, el video encontró su camino hacia el Internet.

Ella comentó que se encontraba muy molesta desde temprano en la mañana porque la persona que normalmente hace la limpieza de su hogar no contestó las llamadas ni mensajes, y faltó a trabajar sin previo aviso.

La tildaron de clasista, racista y arrogante

“Estoy bien emput*** desde que amaneció porque la pende** que me ayuda a limpiar el depa no vino hoy por sus huevos, no me contesta, y wey me cag* que tú ya tienes planeado todo tu perro día entorno a una persona, a esta niña ya le tenía una lista de cosas que hacer”, dijo enfurecida a sus amigos en Instagram.

Luego, se quejó de tener que realizar las tareas que normalmente ella delega, como lavar platos y lavar la ropa.

“Wey yo no lavé los trastes que cociné porque dije mañana viene esta pend*** para que los lave, pues los voy a tener que lavar yo, tuve que ir al perro super, wey y voy a tener que acomodarlo yo, voy a tener que lavar yo, porque el viernes vino y le dije lava y me dijo ay no el martes lavo y no vino y ahora lo voy a tener que hacer yo y eso me emp***”, agregó.

Los comentarios de los internautas dejaron diversas impresiones: “Qué feo, pero el comportamiento no es una cuestión de clase, lo que sí es, es que le hace falta mucha educación”, “Mi mamá es trabajadora del hogar y me resulta desagradable pensar que alguien podría hablar de ella de esa manera”.