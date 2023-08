“No pensé en nada más que recuperar lo nuestro”, revela joven que se colgó de un auto tras robo

En redes se viralizó un video donde se ve a un ciudadano que había sido víctima de la delincuencia sobre un vehículo en movimiento. El hecho sucedió este lunes 22 de agosto de 2023 en la Av. Diego de Almagro, norte de Quito.

El vehículo lo llevó por varios metros. Se trata de un joven que estaba con su primo y fueron sorprendidos por cuatro delincuentes que intentaron robarles sus pertenencias a plena luz del día.

Uno de ellos cegado por la rabia quiso hacer justicia a pesar de ser amenazados y arriesgar su vida. “Nos amenazaron, nos dijeron que, prácticamente, si nos resistimos nos van a meter un balazo”, contó el hombre que se abalanzó sobre auto a Televicentro.

#Quito

Ciudadano que fue asaltado terminó aferrándose al techo del automóvi en dónde iban los delincuentes para pedir ayuda, ocurrió en la Av Diego de Almagro pic.twitter.com/qUqKuuomJA — Minuto & Medio (@MinMedio) August 22, 2023

“Me nublé, más pudo el coraje y la rabia que tenía y no pensé en nada más que recuperar lo nuestro a lo que de lugar (...) Salen corriendo y se suben al auto y yo los sigo, me cegué por el coraje, por la rabia y comencé a golpearles el capó; al ver que yo no me movía me tiran el carro encima y ahí es cuando yo me subo”, confesó el joven.

Además, una de las situaciones que le sorprendió fue que al ver lo que sucedía, nadie lo ayudó. “Los ecuatorianos no estamos unidos, estamos solos, las personas no se inmutan al ver este tipo de crímenes”.