Daniel Sancho mintió y no asesinó al cirujano colombiano como lo contó; se revelan los resultados de la autopsia

Los resultados de la autopsia del cirujano colombiano Edwin Arrieta, revelaron que la víctima murió degollada por el cocinero español Daniel Sancho, dijo Surachate Hakparn, policía a cargo del crimen que se cometió el pasado 2 de agosto.

“Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses”, dijo hoy en una entrevista con EFE el subdirector de la Policía tailandesa, Surachate Hakparn.

Daniel duerme en la prisión de Surat Thani y por la mañana es trasladado en un furgón a la prisión de Koh Samui. 🛑😳 pic.twitter.com/YCgqYt5GDJ — Carito (@770carito) August 22, 2023

Sancho confesó el crimen pero al parecer habría mentido ya que mencionó que la discusión acalorada lo llevó a asesinarlo con un golpe en la cabeza contra el lavabo.

El policía indicó que ya tienen todas las “pruebas suficientes” y solo espera que se envíe el informe de la investigación policial a la Fiscalía para que el juicio comience en tres o seis meses.

“Se puede decir que este caso ya está cerrado, completo. El caso se ha resuelto rápido. Ahora la Policía está preparando el informe final para enviarlo a la Fiscalía antes de este viernes”, apuntó el policía que supervisa la investigación.

Big Joke, jefe de la policía tailandesa, confirma que Daniel Sancho nunca ha estado en la cárcel de Kho Samui. Lleva desde el principio en otra cárcel. pic.twitter.com/y0Bj78INF2 — 𝑅❀𝒸ío (@mohedanismo) August 22, 2023

La causa de muerte:

La autopsia reveló que la muerte fue el corte en el cuello y no una puñalada en el pecho. Por lo tanto, la herida en la parte toráxica no fue la causa principal de muerte del colombiano y que no fue accidental como lo dijo Sancho.

No se ha encontrado todas las partes de Arrieta:

Por otro lado, la policía tailandesa le dijo a EFE que aún quedan partes del cuerpo de Arrieta por hallar y una de ellas es el torso de Edwin, donde cree que podría localizarse el teléfono celular del cirujano. El cuerpo fue desmembrado en 14 partes y lanzado en diferentes partes de la ciudad.