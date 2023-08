Caso Katherine Cingaña: Jonatha T., policía en servicio activo, es llamado a juicio por presunto femicidio

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un Juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer llamó a juicio al policía en servicio activo, Jonathan Rodolfo T. S., procesado por su presunta responsabilidad en el femicidio de su expareja, Katherine Fernanda Cingaña.

De acuerdo con lo informado por Fiscalía, el pasado 3 de mayo de 2023, el procesado abandonó su oficina en la Comandancia de Policía para ir hasta donde trabajaba su ex pareja.

[ -Lea También: “Si yo te controlo tanto es por tu bien”: Revelan detalles del femicidio de Katherine Cingaña a manos de su esposo policía ]

Ambos sostuvieron una discusión derivada por los celos del imputado. Él se embarcó en el vehículo de la víctima, quien lo puso en marcha hacia la avenida 10 de Agosto.

El procesado habría perdido el control y utilizado su arma de dotación para disparar dos veces contra la mujer. Ella, malherida, pidió auxilio por la ventana. El clamor por ayuda fue evidenciado por vendedores ambulantes y policías que transitaban por ese sector.

Katherine Cingaña fue asesinada el pasado 3 de mayo . Imagen: Cortesía.

Jonathan Rodolfo T. S. les habría dicho a sus compañeros que fueron objeto de un atentado, que, desde otro vehículo, alguien los disparó. Pero el auto de Katherine Fernanda C. no tenía impactos de proyectiles en la carrocería.Los uniformados que intentaron auxiliar a la víctima también rindieron versiones en Fiscalía y reposan dentro del expediente como parte de los elementos de convicción expuestos en la audiencia.

Con la información sobre las características del vehículo desde donde supuestamente salieron los disparos, un policía motorizado fue a buscarlo. Con el tráfico pesado que hubo a esa hora no podía estar lejos, pero entre todos los carros no hubo uno solo que reúna la descripción que dio el procesado en su coartada.

Debido a las inconsistencias en el relato de Jonathan Rodolfo T. S., la Policía lo aprehendió para que Fiscalía lo procese penalmente por el presunto femicidio de Katherine Fernanda C.

#ATENCIÓN | #Pichincha: con base en una gran cantidad de elementos de convicción, #FiscalíaEc solicitó que Jonathan T. sea llamado a juicio por presunto #femicidio. Juez aceptó el pedido.



Más información ⬇️https://t.co/AauiK8tdjJ pic.twitter.com/JZLwJqsTve — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 23, 2023

Está recluido en la cárcel cuatro al igual que Germán Cáceres

Jonathan T., cabo segundo de la Policía Nacional, quien se encuentra recluido con prisión preventiva en la cárcel cuatro de Quito, al igual que Germán Cáceres, quien fue sentenciado a 34 años y ocho meses de cárcel por el femicidio de María Belén Bernal.

“Lo que siempre va a llamar la atención es qué hacen los femicidas en la cárcel cuatro... Es para persona en conflicto con la ley pena, sí, pero que tienen alguna dignidad política que pueda peligrar su vida. En este caso al ser el asesino de una mujer, obviamente tiene que estar privado de la libertad, en una cárcel de máxima seguridad y en una etapa de alta seguridad”, indicó el abogado Galo Quiñónez a Metro Ecuador, quien es la defensa de los familiares de Cingaña.

Germán Cáceres se encuentra recluido en la cárcel cuatro de Quito

Quiñónez aseguró que para este tipo de delitos están los centros penitenciarios como la cárcel de Turi, o La Roca en Guayaquil.

“Tenemos a dos femicidas en la misma cárcel, haciéndose amigos. Me refiero a Germán Cáceres y Jonathan Trávez... El Estado debe recibir un llamado de atención por este tipo de actos en los cuales el SNAI no revisa bien las carpetas y no toma la decisión adecuada para ver los centro penitenciarios donde deben estar”, agregó el abogado.

Así avanza el caso de Katherine Cingaña, femicidio que habría sido perpetrado por un cabo de la Policía Nacional. Imagen: cortesía/ referencial

Con la resolución dictada la noche de ayer, 23 de agosto de 2023, se espera que un Tribunal fije la fecha y hora en que se determinará la responsabilidad del agente policial en el delito.

Sobre el caso

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, un fiscal de la Dirección de Derechos Humanos emitió su dictamen acusatorio, sustentándolo –entre otros elementos– con una pericia de contexto que establecería la existencia de una relación de poder que el procesado ejercía sobre la víctima, quien habría sido objeto de agresiones reiteradas por su condición de mujer.

Versiones de familiares de la víctima, recabadas durante la instrucción fiscal, también fueron presentadas en la audiencia. Estas revelarían el círculo de violencia de género que se dio previo al crimen.