“No volverán nunca más a gobernar el Ecuador”: el expresindente Lenin Moreno envía mensaje tras el resultado de las elecciones

Ecuador vivió una nueva jornada electoral este domingo 20 de agosto de 2023. El resultado de los comicios fue una sorpresa cuando se anunció que habrá un segundo balotaje el próximo 15 de octubre. Los candidatos Luisa González (Revolución Ciudadana) y Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional) serán quienes disputen el sillón de Carondelet. Frente a este resultado el exmandatrio, Lenin Moreno, envío un mensaje, pues su partido Movimiento Verde Ético Revolucionario y Democrático (MOVER), exAlianza País y Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), de Arturo Moreno, su hermano, hacen parte de la ADN.

“Lo dije cuando hicieron todo lo posible por destruir la estabilidad del país: no volverán nunca más a gobernar el Ecuador”, expresó vía Twitter Moreno.

Asimismo, indicó: “hoy confirmamos que la democracia, la libertad, la institucionalidad, la transparencia, derrotaron a la tiranía, el odio y las mafias”.

A este mensaje agregó otra publicación que realizó el pasado 27 de marzo en el red social X, donde indicó lo siguiente: “Es una buena apreciación Carlos Vera, muy aproximada a la realidad. Seguiré combatiendo al correísmo. No permitamos que el miedo entorpezca nuestras decisiones. No volverán jamás, porque Ecuador no quiere dictaduras perpetuas”.

Esto respecto a que el periodista Vera señaló en el programa que es compartido por el exmandatario que: “Este Gobierno, sistema y justicia están dejando fugar a todos, solo queda un preso importante: Carlos Pareja Yannuzzelli”.

Los próximos comicios definirán que será el nuevo presidente o presidenta de Ecuador. Daniel Noboa, empresario de 35 años, obtuvo el 23.47% de los votos mientras que la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, 33.49%.