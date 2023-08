“Me quedo aquí en Ecuador haciendo patria”, Jan Topic indicó en redes cómo ayudará de forma gratuita al país pese a haber perdido las elecciones

El candidato a la presidencia Jan Topic, brindó un mensaje en sus redes sociales en donde acepta la derrota pero remarca que se va a quedar en el Ecuador ayudando de forma gratuita al país.

Según Jan Topic en su cuenta de Twitter/ X, “Compatriotas, como ecuatoriano quiero que el país mejore. Como lo mencioné en varias entrevistas, si a mi criterio, existía un mejor perfil yo no me lanzaba a la candidatura. La democracia ayer eligió a su criterio dos mejores perfiles y muy humildemente lo acepto. Pese a que tenemos operaciones en otros países de la región, me voy a quedar aquí en nuestro Ecuador, haciendo patria”.

Compatriotas, como ecuatoriano quiero que el país mejore. Como lo mencioné en varias entrevistas, si a mi criterio, existía un mejor perfil yo no me lanzaba a la candidatura. La democracia ayer eligió a su criterio dos mejores perfiles y muy humildemente lo acepto. Pese a que… — Jan Topic (@jantopicecuador) August 21, 2023

“Insto al resto de nosotros a darle una oportunidad nueva y justa al nuevo gobernante previo a decidir emigrar. Ahora bien, tenemos varios planes muy detallados que por cuestión de tiempo no se subieron al CNE”.

“Estos planes involucran: seguridad, economía, salud y educación. En los próximos días los voy a ir subiendo a esta cuenta (tengo que pulirlos un poco--el de seguridad lo publico hoy) para que la ciudadanía los tome (o no) les haga la critica constructiva que merecen, y si de alguna forma, por más mínima que sea, puedan ayudar el país, yo me sentiré sumamente honrado y que hice mi parte”.

“Adicionalmente, voy a incluir gratuitamente todos los códigos fuente de todos los desarrollos de inteligencia artificial que he mencionando en entrevistas: rediseño del sistema de salud, análisis de imágenes de vehículos para fronteras (narcotráfico, armamento, trata de personas), métricas tecnológicas para medir el aprendizaje de nuestros niños en escuelas/colegios, patrullaje policial asistido por redes neuronales, etc”.

[ ¿Cuándo será el debate electoral para la segunda vuelta de las Elecciones 2023? ]

“Por último, debo ser claro, yo no me suscribo a la teoría de que los planes en seguridad “deben ser ocultos.” Creo que la minucia de una operación obviamente tiene parámetros de OPSEC; pero la estrategia general no”.

“Yo nací y crecí en los tiempos de Tim Berners-Lee y Aaron Swartz y creo que la información debería ser completamente pública, transparente y distribuida. Y si la fortaleza de una estrategia de seguridad depende de su confidencialidad, no tiene mayor fortaleza para empezar. ¡Saludos y espero que ayude!”, fue como finalizó su comunicado.