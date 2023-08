“Evadieron el control”: Policía reacciona a denuncia de intento de asesinato del alcalde Francisco Tamariz

La Policía Nacional brindó una rueda de prensa para aclarar el ataque que sufrió Francisco Tamariz, alcalde de La Libertad y que lo denunció como intento de asesinato a través de redes sociales.

El coronel Juan Carlos Soria, Jefe de la Subzona Santa Elena, dijo que los agentes policiales fueron alertados por el ECU 911 de “tres vehículos de alta gama que se acercaban a la provincia de Santa Elena y efectivamente, el eje preventivo y de investigación, ubica a los vehículos que venían a exceso de velocidad, posiblemente blindados, polarizados y sin placas de identificación. “Es decir, sin ningún tipo de logotipo que puede identificar si pertenecían a alguna institución pública o privada”, indicó.

Ante esta alerta, la Policía habría conformado un filtro de control al ingreso de Santa Elena. “En el primer filtro son identificados (…) y previa a la utilización de megáfonos, sirenas y balizas, hicieron caso omiso a parar la marcha estos tres vehículos”, dijo Soria.

Además, enfatizó que “en que se acercan los servidores policiales a tomar contacto y hacer el primer acercamiento con estos tres vehículos, estos inmediatamente se ponen en marcha. Evaden el filtro, se abren del filtro policial poniendo en peligro a los servidores policiales que se encontraban a pie. (…) Los servidores policiales tuvieron que retroceder y efectuar, con el uso progresivo de la fuerza, la utilización de sus armas de fuego, al ver que estos tres autos evadieron el control policial.”

Los disparos habrían comenzado por parte de la Policía cuando las camionetas evaden el primer filtro y los uniformados, al sentirse amenazados y con temor a ser atropellados, detonan sus armas.

La denuncia de Tamariz:

Por otro lado, el alcalde de La Libertad dijo que lo sucedido fue un presunto ataque en su contra mientras circulaba en su vehículo blindado por el sector de la K2 en el ingreso al cantón, junto a su esposa y dos acompañantes.

“En cuestión de segundos comenzaron a acribillar el vehículo donde íbamos con mi esposa, mi comadre y mi compadre, jamás preguntaron: ¿quién iba ahí? (…) Comenzaron a dispararnos a diestra y siniestra, no entendíamos que sucedía”, aseguró Tamariz en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Y añadió “30 tiros que fueron dirigidos a la camioneta donde yo me estaba transportando y automáticamente dijimos: huyamos. (…) Si el carro no estuviera blindado no estuviera aquí”.