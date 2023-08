Joven adicto reveló que el fentanilo ya está en Ecuador: bajo engaños se estaría dando su venta en las calles de Guayaquil

Un joven adicto reveló como es la venta de la “droga zombi” en Guayaquil. Además de que podría estar circulando desde hace cinco meses en Ecuador, estarían mezclándola con otras sustancias para que los consumidora la digieran bajo engaños. Asimismo, los comportamientos que provocaría el fentanilo en ellos, serían aterradores.

Así lo aseguró uno de los testimonio en un reportaje de TC televisión, donde se evidencia, por medio de las voces que viven de cerca esta triste realidad, que esta droga que, como se puede ver en los videos filtrados en redes sociales, deja en un estado adormecedor a los consumidores, quienes aparecen ‘torcidos’ en las calles de Kensington, un barrio de Filadelfia, epicentro de la adicción de este peligroso estupefaciente.

“No podía ni dormir... Según tú, estás bien, pero la persona que está al frente y te está viendo, te ve que estás todo chueco, ‘torcido’ y uno se da cuenta, uno piensa que está recto”, aseguró “Kevin” (nombre protegido), joven de 22 años, al medio citado.

El joven fue hasta el centro de Guayaquil para conseguir un parche para que le calme la abstinencia, debido a la ansiedad por lo que era consumidor de H.

Venden el fentanilo bajo engaños

Sin embargo, cayó en la trampa de un vendedor. Cuando se encontraba por la bahía, estaba buscando el parche. De pronto, apareció una persona quien le ofreció el fentanilo, como una opción para pasar “la mona”, es decir, el síndrome de abstinencia con tranquilidad.

En el reportaje se señala que muy pocas personas conocen este negocio ilícito, por lo que con temor, lo revelan:

“La ampolla cuesta USD 4, el parche cuesta USD 6 y las pastillas cuestan USD 2... Está entrando por medio del narcotráfico, porque saben que es harto dinero... Las personas van a la Bahía, ellos te dicen no no tengo, y al final se meten a los edificios, sacan y te dan... O sea si llega una redada, no les encuentran nada”, aseguró “Rafael”.

Joven adicto revela que vende el fentanilo bajo engaños. Imagen: TC Televisión

Así con las reacciones del fentanilo

Este joven señaló que la droga está en Ecuador por lo menos cinco meses. Además, conoció a varios consumidores, a quienes también les ha engañado mezclando el fentanilo con otras drogas. Esto ha provocado una serie de comportamiento que los califica de “terror”, una vez que la sustancia entra a su cuerpo.

“Se golpean, se quieren ahorcar, golpean a la familia, gritan, se quieren sacar los dientes... Algo terrible... Se meten los dedos en los ojos, se meten las manos en la boca, se quieren sacar la lengua... Es algo de terror... O sea, fentanilo no es algo normal”, agregó el joven.