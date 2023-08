“Fausto Salinas tomó fotos del cuerpo de Fernando Villavicencio en la morgue”: Christian Zurita aseguró que la Policía sabe todo

Christian Zurita se convirtió oficialmente en el nuevo candidato a la Presidencia de la República por el movimiento “Construye”. Así lo confirmo la noche de este miércoles 16 de agosto el Consejo Nacional Electoral. El nuevo aspirante a Carondelet, en los últimos días, ha dedicado a hacer publico más detalles de las investigaciones de Fernando Villavicencio, como también denunciar inconsistencias que giran alrededor de su crimen, como lo hizo recientemente, respecto a los protocolos de seguridad ejecutado por la Policía Nacional.

“Una de las grandes fortalezas de Fernando, como la mía es que con tanta investigación que se hizo, logramos diagnosticar que es lo que pasa adentro de las instituciones. Solo con eso podemos hacer planes reales para cambiar. Por donde pasa el primer punto para cumplir lo que estableció Fernando Villavicencio para el cambio de este país, la Policía”, aseguró Zurita para un entrevista en KCH FM RADIO.

Asimismo, agregó: “la depuración de la Policía. ¿Por qué? Porque la Policía sabe todo. Sino como es que les cogen a los gatilleros pocos minutos después del asesinato o no sabe, por supuesto que saben... Ellos son los que tienen que responder y esa institución, a la cual su Comandante, Fausto Salinas, mintió”.

“Apenas se dio el asesinato, él salió a decir que había tres anillos de seguridad en favor del candidato... Había tres anillos de seguridad en favor de los gatilleros y después fue a tomar fotos del cuerpo de Fernando Villavicencio... Por eso es que yo me meto en este tema, para no silenciar estos hechos que queden en la impunidad... Yo no podría permitir que borren su nombre”, agregó.

La candidatura de Christian Zurita fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral la noche de este miércoles 16 de agosto de 2023. Esto luego de que Marcela Aguiñaga, presidenta del partido Revolución Ciudadana, impugnara la inscripción.