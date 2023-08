Xavier Hervas: “No me resigno a que el país que me ha dado todo, vaya de mal en peor”

Marcelo Xavier Hervas Mora se describe como un ecuatoriano agricultor y emprendedor que se involucra en la política del país desde las elecciones del 2021 porque “no se resigna”. “No me resigno a que el país que me lo ha dado todo vaya de mal en peor. Yo no vengo de una familia de empresarios, construí todo desde cero y hoy en día doy trabajo directo a prácticamente 500 personas”, señaló.

Dijo que su candidatura busca devolverle al país lo que ha recibido, pero también le

preocupa ver un país que lamentablemente, desde mi niñez hasta el día de hoy, sufre un deterioro.

“Este daño es visible en la calidad de vida porque, aunque podamos decir que el país se desarrolla en términos del crecimiento económico del Producto Interno Bruto (PIB), tristemente no estamos progresando porque dejamos muchas hermanas y hermanos ecuatorianos atrás”.

¿Cuál es el eje de su propuesta de campaña?

— En esta campaña, que la hemos denominado S.O.S. Rescatemos al Ecuador, buscamos responder a las necesidades más urgentes que tenemos los ecuatorianos en estos momentos, que son: seguridad, obras emergentes y salud.

¿Cuál de todas las propuestas que plantea cree que es la más urgente?

—Lo más urgente que tenemos que hacer los ecuatorianos es unirnos. Eso se logra desde la coherencia política, es decir, sin confrontación. He vivido en carne propia lo que significa un Estado que te persiga, por ello considero la unión como un punto fuerte a destacar. Por supuesto, también es fundamental reactivar la economía. Ecuador tiene tres sectores de la economía que tienen esa virtud y capacidad: la agricultura, el emprendimiento y la construcción.

En cuanto a empleo y economía, ¿Cuál es la estrategia que se va a implementar?

—Lo urgente es reactivar la economía. Para lograrlo, necesitamos medidas contra-cíclicas. Así como hablé de tres sectores de la economía en donde tiene que ver un rol protagónico el Estado, así también es necesario ir en contra del ciclo para reactivar la economía. Esto supone no quitar ningún subsidio y no aumentar ningún impuesto; no como un tema de coyuntura electoral sino como tema de concepción real. Ese es el camino para romper el deterioro y permitir que nuestro país finalmente reactive la economía.

“Sí podemos rescatar al Ecuador. Juntos daremos rumbo al país”. — Xavier Hervas, candidato presidencial

¿Cuál será su estrategia en cuanto a seguridad?

—Estoy convencido que la mejor política de seguridad es una buena política económica. Pero, evidentemente, ante el crimen organizado debemos devolver la institucionalidad a la Policía Nacional y la dignidad al servidor policial; de militarizar puertos marítimos y aeropuertos internacionales para brindar seguridad; crear una fuerza de tarea conjunta en diferentes provincias que nos permita ingresar a hacer labor social en territorios que han sido cooptados por el crimen organizado; y cortar la comunicación en las cárceles del país.

Estos cuatro puntos son de alto impacto y de corto plazo, mientras creamos muchas medidas a mediano y largo plazo.

¿Qué otra área se apoyará durante su administración?

— A mi parecer, debemos regresar la mirada al campo. Quienes vivimos de la agricultura entendemos que esta actividad toca a todos los 18 millones de mujeres y hombres ecuatorianos. Recordemos la historia del Ecuador, cuando el agricultor ha estado bien, el Ecuador ha estado bien.

De tal manera que, dentro de la prioridad de reactivación de la economía, debemos tener una política pública que impacte positivamente al agricultor, ya sea que hablemos de política de semillas o de acceso a crédito a través de la banca pública, hablamos de mercados internos y externos y también de recuperar los colegios agropecuarios, es decir, la educación.

¿Por qué su candidatura es la mejor opción para los ecuatorianos en estos momentos?

— Junto con Luz Marina Vega, líder indígena, doctora especializada en medicina familiar, proponemos rescatar al país. Por eso estas elecciones son tan necesarias. Creemos que nuestro país necesita recuperar tejido social, sanar heridas, un país unido.

Tal vez la última vez que tuvimos una crisis tan grave en el Ecuador, fue en el momento cuando todavía no éramos República, cuando nos independizamos. Tal vez eso se pueda equiparar a lo que estamos viviendo hoy.

¿Cómo fue posible la independencia? Pues en la unidad de indígenas, afros, montubios y criollos, y en la diversidad, que es una de las riquezas que tiene el nuestro país. Debemos lograr esa unidad para salir adelante.