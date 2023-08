Jan Topic, un candidato que promete combatir sin tregua la inseguridad en Ecuador

El candidato a la Presidencia de Ecuador Jan Topic, que se presenta por una alianza de formaciones políticas que lidera el conservador Partido Social Cristiano y a quien se le ha llegado a tildar como “el Bukele ecuatoriano”, asegura en una entrevista con EFE que busca ser presidente para dejar atrás la política tradicional y combatir la inseguridad.

De 40 años, Topic, que sirvió en la Legión Extranjera de Francia, incursiona por primera vez en la política porque el país “nunca he estado así de mal” en temas de seguridad.

“Más personas han muerto hoy por sicariato que en todos los conflictos bélicos internacionales del país”, dice quien ofrece “un país de paz” con una inversión de unos 1.200 millones de dólares.

Quien asuma la Presidencia tras las elecciones del próximo 20 de agosto, o tras un eventual balotaje el 15 de octubre, gobernará hasta el 24 de mayo de 2025, cuando debía terminar el período del conservador Guillermo Lasso, que en mayo pasado disolvió el Parlamento, aplicó la llamada “muerte cruzada” y convocó nuevas elecciones.

Un Gobierno de poco más de un año no preocupa a Topic, que mide sus acciones por resultados y no por tiempos, y quien planea un Gobierno dinámico, alejado de la política tradicional.

POLÍTICA INTERNACIONAL

Topic descarta sesgos ideológicos en su política internacional, y es cauto sobre un eventual retorno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con sede en Ecuador: “Ahorita tenemos prioridades en empleo y el tema de seguridad, y después salud y educación”.

Asevera que las relaciones con Venezuela dependerán del resultado de las próximas elecciones en ese país, pero no duda en calificar como “autoritario” y “destructivo” al Gobierno actual, así como al de Nicaragua, países en donde se vive “una dictadura disfrazada de democracia”, sostiene.

Para las fronteras ofrece un mayor control migratorio no sólo por seguridad sino por temas de empleo: “Si no tienen un pasado criminal y si tienen ciertas habilidades que Ecuador requiere y no tiene, bienvenidos, hacemos patria juntos”.

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

El control fronterizo es uno de los ejes del plan de seguridad de Topic, que apuesta por la tecnificación del país con miras a tener el Gobierno “más eficiente y transparente de la región”.

“Vamos a conectar inmediatamente bases de datos de la Policía ecuatoriana con la Policía venezolana y colombiana para, en tiempo real, tener la biometría de la persona y no pedirle pasado judicial”, dijo.

En la frontera con Colombia, ve necesario automatizar los pasos legales para que, por ejemplo, los encargados de revisar los escáneres puedan estar en otro punto del país y evitar así corrupción y amenazas.

También advierte sobre la destrucción de pasos ilegales que no están en propiedades privadas y expropiaciones a hacendados que insistan en permitir el paso irregular de camiones por sus tierras.

BASES MILITARES

Optará por bases militares, patrullas fluviales y terrestres, drones de alta autonomía para controlar la zona más crítica de paso de droga por la frontera, lectura de matrículas a camiones procedentes de Colombia y Perú, y control de puertos.

En las cárceles, donde han sido asesinados más de 400 presos desde 2020 en una serie de masacres entre bandas rivales, Topic apunta a inhibir las señales de comunicación, atacar a la estructura financiera y de abastecimiento de armas de los grupos criminales e integrar bases de datos de varias instituciones para detectar cómo se mueve el dinero en el país.

Apodado por algunos como el “Bukele ecuatoriano” por sus planes para controlar las cárceles, plantea que los reos trabajen, como lo ha ordenado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de quien admira su determinación, pero no comparte todas sus acciones.

Por otra parte, para evitar la corrupción y amenazas a jueces de casos críticos, plantea trasladarlos a embajadas en distintos países y audiencias telemáticas.

AMBIENTE Y DOLARIZACIÓN

Topic apoya el “Sí” en el plebiscito del 20 de agosto para prohibir la explotación petrolera del Bloque 43-ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní, uno de los epicentros mundiales de la biodiversidad.

El Gobierno calcula una merma anual de 1.200 millones de dólares si no se explota ese bloque, una cifra que -según Topic- quedaría en 700 millones tras restar los costos de producción, y que compensaría combatiendo el contrabando de gas por la frontera sur, la minería ilegal y potenciando otros campos petroleros.

Economista de profesión, Topic es tajante en señalar que fortalecerá la dolarización, en vigor desde el año 2000.