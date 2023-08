Guillermo Lasso firmó el reglamento a la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva: Más de 20 mil recicladores se benefician

Esta mañana, el Presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el Decreto Ejecutivo N° 844 que establece el reglamento para la adecuada aplicación de la Ley Orgánica de la Economía Circular Inclusiva.

“Mi gobierno es el primero en la historia del Ecuador que ha reconocido la importancia de la economía circular, valorando y apoyando el inmenso trabajo de los recicladores ecuatorianos”, mencionó Guillermo Lasso.

La firma de este reglamento es un hito; pues, además de respaldar las condiciones de trabajo de los recicladores, es un paso hacia adelante por alcanzar una economía circular, pilar fundamental de la transición ecológica. “Su inserción como modelo económico fortalece la innovación, la producción, la competitividad, la generación de empleo digno, reduce costos operativos y mitiga riesgos climáticos”, destacó el Ministro de Producción, Daniel Legarda.

A su vez detalló que esto fue posible tras un proceso colaborativo de más de cien instituciones en todo el país, que incluyó gremios, cámaras de industrias y producción, cooperación internacional y la academia.

José Dávalos, Ministro de Ambiente, agregó que esta economía “consolida un triple impacto en el país: ambiental, social y económico (…). Representa un modelo de producción que no solamente fomenta el crecimiento económico y financiero, sino que también nos desafía a abrazar la sostenibilidad”.

José Dávalos, Minisitro del Ambiente. (Captura de pantalla)

La revitalización de la industria del reciclaje, respaldada por políticas públicas concretas, hasta ahora ha beneficiado a 20.000 recicladores que forman parte de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador (Renarec).

“Estamos pendientes de su bienestar y de su salud; apreciamos su labor, necesaria para una economía verde y a la vez pensamos en los ingresos para sus familias”, aseveró el Primer Mandatario.

El Presidente rememoró que, durante su campaña, compartió de cerca con Elvia Pizuña y otros recicladores base y conoció de primera mano las preocupaciones y necesidades que hoy atienden en la ley y en su reglamento: “Es motivo de satisfacción estar como Presidente respondiendo a todos esos anhelos. Hemos cumplido con lo que ofrecimos”

Ante ello, Elvia, beneficiaria y Presidenta de la Renarec, agradeció el compromiso del Presidente Lasso por escuchar sus demandas:

“Hace años nosotros soñamos con una ley, que vaya visibilizando y reconociendo la labor del reciclador (…). Hoy, estoy aquí, mirando todo el apoyo que nos ha brindado. Hoy, no somos chamberos, no somos basureros, somos gestores ambientales y eso me llena de orgullo”.

Elvia Pizuña. Presidenta de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador. (Captura de Pantalla)

Importancia de la firma de este Decreto

El objetivo de esta normativa fue dignificar la vida de los miles de recicladores y la de sus familias que anteriormente no eran visibilizados. Entre otras acciones en beneficio de este sector, también se desarrolló un censo para “conocer con precisión el número de personas que se dedican a esta actividad.

Con ello se abren las puertas para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sugiera una forma de afiliación para ustedes y así incrementar esta cadena de beneficios para ustedes y sus familias”

Asimismo, por primera vez en el Ecuador, se creó una certificación profesional avalada por el Ministerio del Trabajo y registrada en la Senescyt por competencias laborales a los recicladores de base para validar su conocimiento, experiencia y fortalecer sus capacidades técnicas. Hasta el momento se han certificado 300 trabajadores de Pichincha y Guayas.

Certificación por competencias laborales a los recicladores. (Ministerio del Trabajo.)

En materia internacional, la economía circular surge como una respuesta inteligente para aprovechar vínculos de manera responsable y beneficiosa, formando parte de un modelo de negocios que constituye un valor agregado frente a las demandas del mundo.

Con el reglamento y la ley, el país se convierte en un referente regional de la economía circular. Precisamente, el Ministro de Ambiente, informó que “Ecuador pasó a ser el primer país en la región en adherirse a Global Plastic Action Partnership, que lidera la batalla contra la contaminación plástica en América del Sur”.

En el evento, como una expresión de apoyo y reconocimiento a los recicladores del país, el Primer Mandatario informó que este viernes enviará a la Corte Constitucional el proyecto de “Decreto Ley de Creación del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No retornables”, que beneficiará a cerca de 100.000 ecuatorianos que están relacionados con el reciclaje y que, además, creará un marco de formalidad para los recicladores del país.

“A ustedes, que con gran esfuerzo se levantan a las cuatro de la mañana para iniciar su trabajo, estoy feliz de decirles que les hemos cumplido”.

Al finalizar, el Presidente hizo un llamado a la sociedad ecuatoriana: “Debemos apuntar a un modelo de producción y consumo basado en la norma de reutilizar, reparar, recuperar y reciclar la mayoría de materiales y productos”.