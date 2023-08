“Yo salí por el costado derecho de la tarima”: Patricio Carrillo reveló más detalles del asesinato de Fernando Villavicencio

Fernando Villavicencio fue asesinado el pasado 9 de agosto de 2023, en el norte de Quito. El candidato a la Presidencia de la República por el movimiento “Construye” fue acribillado cuando salía de un mitin político. Quien también estaba al interior del evento político, donde sucedió el lamentable suceso era Patricio Carrillo, candidato a Asambleísta Nacional, general en servicio pasivo y exministro del Interior.

“Ese día en el coliseo, Fernando Villavicencio decidió salir, bajar de la tarima por el lado izquierdo y caminar con su escolta que hacía la seguridad inmediata. ¿A quiénes le protegían? Ellos más que seguridad eran amigos de Fernando Villavicencio y le acompañaron hasta el último”, aseguró Carillo.

Asimismo, agregó: “yo salí por el costado de la derecha de la tarima y dos compañeros en servicio pasivo me frenaron para conversar. Luego observamos una puerta y eso estaba decidido. Fueron las circunstancias las que sucedieron cuando ya empezó la balacera en el exterior, uno de ellos me tomó de la mano y me bajó a la parte posterior”.

Patricio Carrillo afirmó que él no tiene carro blindado: “nunca hemos tenido, ni cuando fui ministro, ni cuando fui comandante general de la Policía Nacional”.

Fue asesinado Fernando Villavicencio.

“No existen en el país los protocolos de seguridad; es indiscutible que fallaron... Pero no fue la seguridad inmediata, es el resto de protocolos que debían haberse hecho... El equipamiento para la misma policía, les entregaron tres, hasta cinco elementos con los que tenían que hacer avanzada... Uno de ellos debía llevar una colcha antibalas que no le entregaron... Equipos disuasivos como fusiles... Pero lo que falló fueron los otros círculos... No hubo policías con agentes de inteligencia que puedan observar lo que estaba pasando”, agregó el candidato a la Asamblea Nacional.

Asimismo, Carrillo indicó que cuando revisaron los videos del mitin político, los sicarios estaban al interior a dos metros de cada uno de los candidatos. Además, dio a conocer que encontraron explosivos o granadas, por lo que pudo haberse convertido en una masacre.